Ο Νιλ ντεΓκρας Τάισον, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστήμονες και εκλαϊκευτές της αστροφυσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει με ένα βιβλίο που κοιτάζει τους εξωγήινους όχι με τρόμο, αλλά με χιούμορ, επιστημονική ψυχραιμία και αρκετή δόση ποπ κουλτούρας.

Στο νέο του βιβλίο, Take Me to Your Leader, ο γνωστός αστροφυσικός, διευθυντής του Hayden Planetarium και παρουσιαστής του podcast StarTalk, επιχειρεί να βάλει τάξη σε μια συζήτηση που εδώ και δεκαετίες κινείται ανάμεσα στην επιστήμη, τη φαντασία, τις θεωρίες συνωμοσίας και το Χόλιγουντ: τι θα γινόταν αν εξωγήινοι επισκέπτονταν πράγματι τη Γη;

Μιλώντας στο Upworthy, ο Τάισον εξήγησε γιατί θεωρεί ότι η συζήτηση για τα UFO και τα UAP έχει πλέον περάσει σε άλλη φάση. Όπως είπε, το θέμα δεν αφορά πια μόνο «έναν αγρότη που είδε ένα φωτεινό αντικείμενο πάνω από το χωράφι του» ή παρέες που βγαίνουν από ένα μπαρ τα ξημερώματα και κοιτούν περίεργα φώτα στον ουρανό.

Η ακρόαση στο Κογκρέσο στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με τίτλο «Αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης μέσω διαφάνειας για τα UAP και προστασίας των πληροφοριοδοτών», αποτέλεσε σημείο καμπής για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα UFO/UAP, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από την επιστημονική φαντασία και τις θεωρίες συνωμοσίας σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν το σημείο που τον έκανε να πει: «Δεν μπορώ να κάθομαι άλλο πίσω. Πρέπει να γράψω αυτό το βιβλίο».

Καταλληλότερος αρχηγός της Γης ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο τίτλος του βιβλίου παίζει με μία από τις πιο κλασικές φράσεις της επιστημονικής φαντασίας: Take me to your leader ( «Πηγαίνετέ με στον αρχηγό σας»).

Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: η Γη δεν έχει έναν αρχηγό.

Ποιος, λοιπόν, θα έπρεπε να εκπροσωπήσει την ανθρωπότητα σε μια πρώτη επαφή με εξωγήινους; Η απάντηση του Τάισον είναι μάλλον αναπάντεχη, αλλά καθόλου τυχαία: ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τάισον, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας καλός «πρεσβευτής του πλανήτη». Είναι ευγενικός, έξυπνος, διαθέτει διπλωματική εμπειρία και, όπως σημειώνει ο αστροφυσικός, έχει και επιστημονική παιδεία, χαρακτηριστικά που θα ήταν πολύτιμα αν η ανθρωπότητα έπρεπε να δώσει την πρώτη της εικόνα σε έναν προηγμένο εξωγήινο πολιτισμό.

Ο ίδιος ο Ομπάμα, άλλωστε, έχει αστειευτεί ότι θα μπορούσε να κάνει «αρκετά καλή δουλειά» ως απεσταλμένος της Γης, επικαλούμενος το πολυπολιτισμικό του υπόβαθρο, την εμπειρία του στη διπλωματία και τον φιλικό του χαρακτήρα.

«Από παιδί ήθελα να με απαγάγουν εξωγήινοι»

Ο Τάισον, πάντως, δεν θα έστελνε τον Ομπάμα μόνο του στην πρώτη συνάντηση με εξωγήινους.

Θα τον συνόδευε, όπως λέει, μια ομάδα ειδικών: ένας κρυπτογράφος, ένας μηχανικός, ένας μαθηματικός και ένας αστροφυσικός. Ο μαθηματικός θα ήταν απαραίτητος, γιατί «τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του σύμπαντος».

Και ποιος θα ήταν ο αστροφυσικός της αποστολής; Ο ίδιος ο Τάισον, φυσικά.

«Θα ήμουν εγώ ο αστροφυσικός, για καλό και για κακό», λέει αστειευόμενος. Άλλωστε, όπως γράφει και στο βιβλίο του, από παιδί ήθελε «να τον απαγάγουν εξωγήινοι».

Ποιους δεν θα έπαιρνε μαζί του

Ο Τάισον είναι πολύ πιο αυστηρός όταν μιλά για το ποιοι δεν θα έπρεπε να εκπροσωπήσουν την ανθρωπότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην πρώτη επαφή δεν θα έπρεπε να σταλούν άνθρωποι που αρνούνται βασικά επιστημονικά δεδομένα. Όπως χαρακτηριστικά λέει, όσοι πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη ή ότι η ανθρωπότητα δεν πήγε ποτέ στη Σελήνη, καλύτερα να μείνουν πίσω.

Το Χόλιγουντ και οι «ανθρωπόμορφοι» εξωγήινοι

Ένα από τα βασικά σημεία του βιβλίου είναι η κριτική του Τάισον στον τρόπο με τον οποίο η ποπ κουλτούρα φαντάζεται τους εξωγήινους.

Στις ταινίες και τις σειρές, οι εξωγήινοι είναι συχνά ανθρωπόμορφοι: έχουν κεφάλι, μάτια, χέρια, πόδια, ή έστω μια παραλλαγή του ανθρώπινου σώματος. Από τους θαμώνες του Mos Eisley στο Star Wars μέχρι τους κλασικούς «γκρίζους» εξωγήινους με τα μεγάλα μάτια, η φαντασία μας μοιάζει συχνά εγκλωβισμένη σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε: εμάς τους ίδιους.

Ο Τάισον θεωρεί ότι το Χόλιγουντ πρέπει να ανεβάσει τον πήχη. Φέρνει ως παράδειγμα τον Άντι Γουίρ και το Project Hail Mary, όπου ο εξωγήινος δεν είναι ανθρωπόμορφος, αλλά θυμίζει περισσότερο καβούρι, είναι φτιαγμένος από υλικό που μοιάζει με πέτρα και ανήκει σε έναν πολιτισμό εξαιρετικών μηχανικών.

Για τον Τάισον, τέτοιες προσεγγίσεις είναι πιο ενδιαφέρουσες, γιατί ξεφεύγουν από το συνηθισμένο καλούπι και μας αναγκάζουν να σκεφτούμε πραγματικά διαφορετικές μορφές ζωής.

Οι εξωγήινοι ως καθρέφτης της ανθρωπότητας

Παρά τον τίτλο και το θέμα του, το Take Me to Your Leader δεν υπόσχεται αποδείξεις ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν ή ότι έχουν επισκεφθεί τη Γη. Ούτε παρουσιάζει κάποια μεγάλη αποκάλυψη για τα UFO.

Αντίθετα, το βιβλίο χρησιμοποιεί τους εξωγήινους ως αφορμή για να μιλήσει για εμάς τους ίδιους: τι πιστεύουμε, τι θεωρούμε απόδειξη, τι μας πείθει, τι φοβόμαστε και τι ελπίζουμε όταν κοιτάζουμε τον ουρανό.

Ο Τάισον βλέπει τη σχέση μας με την ιδέα της εξωγήινης ζωής ως έναν καθρέφτη της ανθρώπινης φύσης. Οι θεωρίες συνωμοσίας, οι ταινίες, οι μαρτυρίες, οι φαντασιώσεις και οι επιστημονικές υποθέσεις λένε συχνά περισσότερα για την ανθρωπότητα παρά για τους ίδιους τους εξωγήινους.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που θέτει: πριν αναρωτηθούμε τι θα σκεφτούν οι εξωγήινοι για εμάς, μήπως πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε ποιο πρόσωπο της ανθρωπότητας θέλουμε να τους δείξουμε;

