Ντελίριο του Μιχάλη Λιανού, ένα βιβλίο για μια γυναίκα που αρνείται να σωπάσει

Πώς φτάνει κανείς στην άκρη του εαυτού του;

Η γυναίκα που μιλά εδώ βρίσκεται αποκλεισμένη και μονολογεί δικάζοντας την ίδια την ύπαρξή της με μένος, και τους άλλους ανθρώπους με καυστικότητα και οξύνοια. Τί την έφερε στην απομόνωση; Η καθοδική πορεία της αρχίζει πριν τη γέννησή της, με τις εξαρτήσεις της μητέρας της, και συνεχίζεται με την κακοποίηση του πατέρα της και την ψυχική βύθιση του αδελφού της.

Δίνει μια λυσσώδη μάχη όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για την επιτυχία, ακόμη και την ευτυχία. Για να αγαπήσει και να αγαπηθεί.

Δεν είναι ηρωίδα για να αντισταθεί, δεν είναι αναίσθητη για να ξεφύγει. Η συνομιλία με τον εαυτό της σφίγγει την αγχόνη που πάει να την πνίξει. Μόνη, ασταθής, καταδικασμένη από ό,τι την έφερε στη ζωή, παραληρεί μπροστά σε ένα φανταστικό κοινό. Φτυαρίζει με πάθος αλήθειες, ερείπια και ημιθανείς προσδοκίες. Καμιά ελπίδα της δεν πραγματοποιήθηκε, αντίθετα με όλους τους φόβους της. Ήθελε να είναι σεβαστή προσωπικότητα των τεχνών, είναι μια άγνωστη ποσότητα, αδιάφορη σε όλους.

Ο μονόλογός της είναι ένας φεμινιστικός εμβολισμός της πραγματικότητας, χωρίς δισταγμούς και διεκδικήσεις. Μια άφοβη αποκάλυψη των σκληρών νόμων της κοινωνικής βαρύτητας.

Τίτλος: Ντελίριο

Συγγραφέας: Μιχάλης Λιανός

Εκδόσεις: Λείμων

Σημείωμα του συγγραφέα

Ο καιρός μας απαιτεί μια τρισδιάστατη ακτινογραφία της κοινωνικής και της προσωπικής διαταραχής. Το ενδιαφέρον μου ήταν να δείξω πώς η ύπαρξη καταντά εκμεταλλεύσιμο υλικό των άλλων και, κατόπιν, παρίας του εαυτού της. Η ηρωίδα διαμαρτύρεται γι’ αυτή την τυφλή επιμονή της ζωής που μας υποχρεώνει να συνεχίζουμε ακόμη και όταν το παρελθόν εγγυάται ένα τυραννικό μέλλον.

Λίγα λόγια για… τον συγγραφέα

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρουέν στη Γαλλία και Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, στη Βρετανία. Προηγουμένως δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Ειδικεύεται στη σχέση δικαίου και κοινωνίας, τους πολιτειακούς θεσμούς, την εγκληματολογία και την πολιτική κοινωνιολογία. Έχει ασκήσει διάφορα άλλα επίσημα καθήκοντα στον ακαδημαϊκό χώρο. Είναι επίσης πρόεδρος της Fair Decision και ιδρυτικό μέλος της Anticor.