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05.08.2026 23:19

Χαβάη: Υποψήφιος των Δημοκρατικών απείλησε λουόμενους, έπεσε αναίσθητος από γροθιά και συνελήφθη (Video)

05.08.2026 23:19
hawaii grothia

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Ο 40χρονος Κίριλ Μπέισιν, υποψήφιος των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στη Χαβάη, συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο σε παραλία του Μάουι, όπου φέρεται να απείλησε λουόμενους, να έβγαλε μαχαίρι και να ισχυρίστηκε ότι είχε όπλο. Βίντεο που έγινε viral καταγράφει τη συμπλοκή του με έναν άνδρα, ο οποίος τον έριξε αναίσθητο με μία γροθιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Κεαουακάπου, στο Νότιο Κιχέι, όταν ένας 61χρονος ζήτησε από τον Μπέισιν να χαμηλώσει τη μουσική που έπαιζε δυνατά.

Οι απειλές προς τους λουόμενους

Στα πλάνα ο Μπέισιν εμφανίζεται με τα εσώρουχά του, να φωνάζει και να απειλεί ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία. Σε κάποιο σημείο πλησιάζει μια ομάδα λουόμενων για να διαπληκτιστεί μαζί τους και στη συνέχεια απομακρύνεται, λέγοντας: «Του είπα ότι, αν θέλει να πάει στο νοσοκομείο, να έρθει εδώ».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο υποψήφιος φέρεται να είπε σε παρευρισκομένους ότι είχε όπλο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έβγαλε μαχαίρι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Ο Κάμα Χόμαν, ο άνδρας που ενεπλάκη στη συμπλοκή, υποστήριξε ότι ο Μπέισιν απείλησε να πυροβολήσει τη σύζυγο του 61χρονου, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για τη δυνατή μουσική.

Μιλώντας στο «Hawaii News Now», ο Χόμαν ανέφερε: «Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να παρέμβω. Όσο πλησίαζα, γινόταν όλο και πιο οργισμένος και βίαιος και έλεγε πράγματα όπως “θα σε χτυπήσω”, “μπορώ να σε τραυματίσω” ή “θέλεις να πλακωθούμε;” στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί».

Η συμπλοκή και το χτύπημα που τον έριξε αναίσθητο

Το βίντεο δείχνει τον Μπέισιν να συγκρούεται με τον μεγαλόσωμο και γεμάτο τατουάζ Χόμαν, ο οποίος έχει, όπως δήλωσε, εκπαίδευση στις μικτές πολεμικές τέχνες.

Ο Μπέισιν φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει τον Χόμαν με καρέκλα παραλίας. Προτού, ωστόσο, ολοκληρώσει την κίνησή του, ο Χόμαν τον χτύπησε με δυνατή δεξιά γροθιά στο πρόσωπο.

Το χτύπημα έριξε τον 40χρονο αναίσθητο. Ο Χόμαν έσκυψε πάνω από το σώμα του και άρχισε να τρίβει το στέρνο του, επιχειρώντας να τον συνεφέρει.

Όταν ο Μπέισιν ανέκτησε τις αισθήσεις του, ο Χόμαν τού είπε: «Πρόσεχε το γαμ… στόμα σου, λευκέ», χρησιμοποιώντας τον όρο «Haole», μια υποτιμητική έκφραση που χρησιμοποιείται στα νησιά της Πολυνησίας για τους λευκούς.

Επανήλθε στην αντιπαράθεση

Παρά το γεγονός ότι είχε χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του, ο Μπέισιν επέστρεψε λίγο αργότερα και είπε στον Χόμαν ότι θα «πήγαινε στη φυλακή».

Στη συνέχεια έτρεξε προς το μέρος του φωνάζοντας, χωρίς όμως να σημειωθεί νέα σωματική σύγκρουση μεταξύ τους.

Ο Χόμαν υποστήριξε ότι βρήκε το μαχαίρι το οποίο ο Μπέισιν φέρεται να είχε πετάξει στη θάλασσα και στη συνέχεια το παρέδωσε στις Αρχές.

Σύλληψη και εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Η αστυνομία ανέσυρε το μαχαίρι από το νερό και συνέλαβε τον Μπέισιν με δύο κατηγορίες για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού.

Η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στο ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ο Μπέισιν διεκδικεί το χρίσμα απέναντι στη βουλευτή Τζιλ Τοκούντα για τη 2η εκλογική περιφέρεια της Χαβάης.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο 40χρονος υποψήφιος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον νόμο.

Τον Μάιο φέρεται να εισέβαλε σε κυβερνητικό κτίριο και να απείλησε αξιωματούχους με όπλο. Συνελήφθη και τότε, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για τρομοκρατική απειλή πρώτου βαθμού.

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