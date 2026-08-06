Γερμανός ΥΠΕΣ για το drone με εκρηκτικό στη Λειψία: «Πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης»

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Σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας προκαλεί στη Γερμανία ο εντοπισμός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «μια νέα διάσταση» της απειλής και για πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ξένων δυνάμεων.

Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για περίπου δύο ώρες τη νύχτα της Τρίτης 4 προς Τετάρτη 5 Αυγούστου, ενώ ένα εμπορευματικό αεροσκάφος που ματαίωσε την προσγείωσή του φέρεται να συγκρούστηκε με δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο.

Ντόμπριντ: «Δεν ήταν πράξη ερασιτέχνη»

«Τίποτα σε αυτή την υπόθεση δεν υποδηλώνει ότι ήταν πράξη ενός ερασιτέχνη. Αντιμετωπίζουμε μια επαγγελματική υβριδική απειλή, την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ υποστήριξε ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται «ξένες δυνάμεις», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για την προέλευση του drone ή για εκείνους που μπορεί να βρίσκονται πίσω από το περιστατικό.

Όπως τόνισε, οι γερμανικές Αρχές έχουν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν θεάσεις ή απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το γεγονός, όμως, ότι ένα drone με εκρηκτικό μηχανισμό βρέθηκε μέσα σε αεροδρόμιο συνιστά ένα νέο και ιδιαίτερα σοβαρό επίπεδο κινδύνου.

«Στόχος η δημιουργία ανασφάλειας»

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ, θα ήταν «πολύ απλοϊκό» να θεωρηθεί ότι ένα μόνο μέτρο θα αρκούσε για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των απειλών.

Ο υπουργός ενέταξε το περιστατικό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που αποσκοπούν «να συμβάλουν στη δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας» στη Γερμανία.

Απέφυγε, πάντως, να κάνει εικασίες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα των υπευθύνων, επισημαίνοντας ότι η προέλευση του drone, η φύση του εκρηκτικού μηχανισμού και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Δίωρο κλείσιμο των διαδρόμων

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν εργαζόμενος του αεροδρομίου εντόπισε το drone κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης.

Οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ανέπτυξαν ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών για να εξετάσει το αντικείμενο. Οι πυροτεχνουργοί αφαίρεσαν τον πυροκροτητή από τον άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, αποτρέποντας ενδεχόμενη έκρηξη.

Και οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου έκλεισαν προσωρινά, με αποτέλεσμα να εκτραπούν αρκετές πτήσεις, μεταξύ των οποίων και μία επιβατική. Ο βόρειος διάδρομος άνοιξε ξανά έπειτα από περίπου δύο ώρες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για επιβάτες και εργαζομένους.

A bomb squad and anti-explosives robot were deployed after a drone carrying an explosive device and detonator was discovered at Germany's Leipzig/Halle Airport.



German media reported it was found near a Ukrainian cargo plane in a secure area of the airport.



More on Virgin Media… pic.twitter.com/AnRQ7x1pno August 5, 2026

Σύγκρουση αεροσκάφους με άγνωστο αντικείμενο

Κατά τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας, εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL αναγκάστηκε να ματαιώσει την προσέγγισή του για προσγείωση.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο, το αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Ανόβερο, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λειψίας.

Μετά την προσγείωσή του, διαπιστώθηκαν ελαφρές ζημιές. Οι γερμανικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το αντικείμενο με το οποίο συγκρούστηκε να ήταν δεύτερο drone και αναζητούν τμήματά του.

Κρίσιμος κόμβος για τις μεταφορές προς την Ουκρανία

Το αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εμπορευματικών μεταφορών της Γερμανίας και φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov.

Διαδραματίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά πολιτικού και στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία, την οποία το Βερολίνο υποστηρίζει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Το ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί την υπόθεση, παραπέμποντας, ωστόσο, στις γερμανικές Αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Η προηγούμενη επίθεση στο αεροδρόμιο

Το 2024 είχε σημειωθεί εμπρηστική επίθεση σε κέντρο διαχείρισης φορτίων του ίδιου αεροδρομίου, όταν μηχανισμός προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο.

Δυτικοί αξιωματούχοι είχαν συνδέσει την ενέργεια με σχέδιο που αποδιδόταν στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία οργάνωση ή κρατική δύναμη δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το νέο περιστατικό.

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