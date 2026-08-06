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06.08.2026 00:21

Σαμοθράκη: 22χρονος έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό κοντά στα ιαματικά λουτρά – Υπέστη εγκαύματα στο 49% του σώματός του (Video)

06.08.2026 00:21
samothraki

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Σαμοθράκη, όταν ένας 22χρονος έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό στα ιαματικά λουτρά του νησιού, με συνέπεια να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια σε νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου, έχοντας αποσωληνωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει υποστεί εγκαύματα δεύτερου βαθμού στο 49% του σώματός του και αναμένεται να ακολουθήσει μια μακρά περίοδος αποκατάστασης.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο γιος της βρισκόταν στη Σαμοθράκη για διακοπές με την παρέα του και το βράδυ του ατυχήματος διασκέδαζαν στην πλατεία του νησιού.

«Περπατούσαν στον δρόμο και κάποια στιγμή βρέθηκαν στο σημείο του καναλιού. Δεν υπήρχε κάποια σήμανση που να λέει ότι απαγορεύεται και έπεσε μέσα. Άρχισε να ουρλιάζει, οι φίλοι του τον άκουσαν, τον έβγαλαν και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Ακούστηκε ότι το νερό είχε θειάφι και έβραζε, έφτανε περίπου τους 70 βαθμούς», είπε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του 22χρονου περιέγραψε και τη συγκινητική στιγμή που επικοινώνησε ξανά μαζί του μετά την αποσωλήνωσή του. «Άνοιξε τα ματάκια του, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα χρειαστούν επεμβάσεις και πολλές εξετάσεις. Από τη μέση και κάτω είναι καμένος», ανέφερε.

«Σήμερα (σ.σ. 5/8) τον αποσωλήνωσαν. Άρχισε να κλαίει, είναι σε σοκ και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: “Μαμά, νόμιζες ότι δεν θα σε ξαναδώ;”», πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας, δήλωσε στο Star ότι ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και σημείωσε πως θα τοποθετηθεί δημόσια όταν ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 00:39
samothraki
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: 22χρονος έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό κοντά στα ιαματικά λουτρά – Υπέστη εγκαύματα στο 49% του σώματός του (Video)

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