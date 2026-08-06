Μαύρη Θάλασσα: Drone έπληξε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Ουκρανίας

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Νέο περιστατικό επίθεσης σε εμπορικό πλοίο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου «Emil» φέρεται να χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στα ανοιχτά του Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση ναυτικής ασφάλειας της EOS Marine, το περιστατικό κατεγράφη στις 5 Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή με συντεταγμένες 46°03.00’ βόρεια και 030°40.00’ ανατολικά. Το πλοίο, με αριθμό IMO 9462483, υπέστη πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές στη δομή του.

Ζημιές στη γέφυρα και στα συστήματα ελέγχου

Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος, στη γέφυρα, στον ναυτιλιακό εξοπλισμό και στα συστήματα ελέγχου του πλοίου. Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί και γειτονικοί χώροι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η συνολική έκταση των ζημιών.

Το «Emil» φέρεται να έχασε την πρόωσή του και να παρασύρεται από τους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύματα, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον κινδύνους τόσο για το πλήρωμα, όσο και για το ίδιο το πλοίο.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των ναυτικών, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ούτε ο ακριβής αριθμός τους, ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για πιθανή επιχείρηση διάσωσης ή ρυμούλκησης.

Το νέο περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν καταστήσει τις θαλάσσιες μεταφορές ιδιαίτερα επισφαλείς, με τα πληρώματα να βρίσκονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης.

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