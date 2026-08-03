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03.08.2026 23:07

Παναθηναϊκός: Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν των 550.000 ευρώ – Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

03.08.2026 23:07
poulman pao

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Σε μία σημαντική επένδυση για τις υποδομές της ποδοσφαιρικής ομάδας προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παρουσιάζοντας το βράδυ της Δευτέρας (3/8) το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της πρώτης ομάδας, συνολικού κόστους 550.000 ευρώ.

Το ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8 συγκαταλέγεται στα πλέον σύγχρονα πούλμαν που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, ξεχωρίζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική παρουσία του.

Πολυτελές και πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό

Στο εσωτερικό του οχήματος, ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων της ομάδας.

Τα πολυτελή δερμάτινα και αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

Το νέο πούλμαν διαθέτει επίσης ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της ομάδας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός στο εσωτερικό και ο κεντημένος στίχος του ύμνου στα καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον άμεσα συνδεδεμένο με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού.

Το έμβλημα, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην εξωτερική εμφάνιση του οχήματος. Στις πλευρές του δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορική ταυτότητα του συλλόγου.

Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο στίχος «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος έχει αποτυπωθεί στην οροφή του πούλμαν.

Οι περιμετρικοί προβολείς αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εντυπωσιακή εξωτερική του εικόνα.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί όχημα τελευταίας γενιάς, συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και έχει επιλεγεί από ορισμένους από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και αποτελεί επιλογή μερικών από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου. Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας μας, “Σύλλογος Μεγάλος”, ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου μας στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών».

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