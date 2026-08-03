Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς σε Αττική και Χαλκιδική – 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ώρο

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Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ραφήνα, Ίλιον, Χαλκιδική και Νέα Κηφισιά.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών για δραστηριότητες που μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, σε περιοχές κοντά σε δασικές εκτάσεις και σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Σύλληψη 33χρονου στη Ραφήνα για χρήση ψησταριάς

Στη Ραφήνα, στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής συνέλαβαν την Κυριακή (2/8) έναν 33χρονο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας χρησιμοποίησε ψησταριά σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Άναψε κάρβουνα κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Στο Ίλιον, στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών συνέλαβαν τη Δευτέρα (3/8) έναν 59χρονο, στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φυλής, κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος άναψε φωτιά με κάρβουνα και μικρά ξύλα μέσα σε μεταλλική υπαίθρια ψησταριά, κοντά σε δασική βλάστηση και σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Πυρκαγιά έξι στρεμμάτων από τροχό κοπής μετάλλων

Στη δημοτική ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, συνελήφθη ένας 66χρονος από στελέχη του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου έξι στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών.

Στον 66χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Εργασίες με φλόγιστρο στη Νέα Κηφισιά

Στη Νέα Κηφισιά, στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών συνέλαβαν έναν 49χρονο υπήκοο Πολωνίας.

Ο άνδρας εκτελούσε θερμές εργασίες με φλόγιστρο για τη μόνωση ταράτσας οικοδομής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

262 συλλήψεις και 655 πρόστιμα από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 655 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 233, ποσοστό 88,93%, αφορούσαν πράξεις από αμέλεια και οι 29, ποσοστό 11,07%, πράξεις από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

«Η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια»

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Τριάντα αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα εικοσιτετράωρο

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Από αυτές, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν σε ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί, τέλος, τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.

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