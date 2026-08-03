Σοκ στη Βρετανία: Σε ψυχιατρείο 48χρονος «Δράκουλας» που άφηνε σφαγμένα ζώα έξω από ναούς και έπινε αίμα

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Σε ειδική ψυχιατρική δομή οδηγήθηκε ένας 48χρονος, ο οποίος σκόρπιζε τον πανικό σε χριστιανικές κοινότητες της νότιας Βρετανίας, καθώς η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως υποφέρει από βαριές ψυχικές νόσους. Ο κατηγορούμενος επί μήνες άφηνε σε ναούς αποκεφαλισμένα ελάφια, κατακρεουργημένα αρνιά και ανάποδους σταυρούς.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Λιούις, κάτοικος Τότον στο Σαουθάμπτον, είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ενώπιον του δικαστηρίου πως αυτοπροσδιορίζεται ως… «Κόμης Δράκουλας». Η δικογραφία αποκαλύπτει μια παιδική εμμονή με τον κόσμο των βρικολάκων, καθώς και την πεποίθησή του ότι το να πίνει αίμα ζώων θα του εξασφάλιζε την αιωνιότητα, γλιτώνοντάς τον από την κόλαση και τον θάνατο.

Στο διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2025, ο 48χρονος εξαπέλυσε τουλάχιστον 13 επιθέσεις σε χώρους λατρείας στην περιφέρεια New Forest στο Χάμσαϊρ.

Η πασχαλινή φρίκη με τα ακρωτηριασμένα ζώα

Ο 48χρονος, αφού άρπαζε ζώα από κτηνοτροφικές μονάδες, τα θανάτωνε και εναπόθετε τα κεφάλια ή τα μέλη τους σε άμβωνες, πάγκους, προαύλια και εισόδους εκκλησιών. Δίπλα σε αυτά τοποθετούσε κάρτες ταρώ, ανάποδους σταυρούς και λοιπά σατανιστικά σύμβολα.

Μία από τις αγριότερες ενέργειές του σημειώθηκε την ημέρα του Πάσχα, όταν εναπόθεσε το κεφάλι ενός ελαφιού έξω από ναό μαζί με μια κάρτα ταρώ. Σε άλλη περίπτωση, αφού έσφαξε αρνιά κόβοντάς τους τον λαιμό, τα κρέμασε στον ιστό της σημαίας μιας εκκλησίας.

Οι εισαγγελικοί λειτουργοί τόνισαν πως το κλίμα τρομοκρατίας που καλλιεργήθηκε ώθησε πολλούς πιστούς να απέχουν από τις λειτουργίες, ενώ ανήλικοι που ήρθαν αντιμέτωποι με το αποκρουστικό θέαμα υπέστησαν σοβαρό ψυχικό τραύμα.

Στα ίχνη του δράστη μέσω DNA και βιντεοληπτικού υλικού

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων συνέπιπτε με κομβικές ημερομηνίες του σατανιστικού εορτολογίου και οργάνωσε μυστική επιχείρηση επιτήρησης των ναών.

Η ταυτοποίηση του δράστη επιτεύχθηκε τελικά από το υλικό των καμερών ασφαλείας και τον εντοπισμό γενετικού υλικού πάνω σε ένα από τα σφαγμένα αρνιά.

Κατά τη σύλληψή του, οι Αρχές εντόπισαν αίμα ελαφιού στον χώρο αποσκευών του οχήματός του, καθώς και ίχνη αίματος από διάφορα άλλα ζώα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του 48χρονου

Η αυτοψία στην κατοικία του έφερε στο «φως» ευρήματα που προκαλούν αποτροπιασμό.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σχέδια με βρικόλακες και νεκρά πρόβατα, σατανιστική εικονογραφία, ανάποδους σταυρούς, ιδιόχειρες σημειώσεις με τη φράση «είναι διασκεδαστικό να είσαι βρικόλακας», οδηγίες τελετουργικών, αποκόμματα εφημερίδων για θανάτους, καθώς και συγγράμματα γύρω από αιρέσεις, serial killers και τεχνικές ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, εντός μιας βαλίτσας βρέθηκαν απεικονίσεις ατόμων που αλληλομαχαιρώνονταν και κατανάλωναν αίμα.

Ο ψυχιατρικός έλεγχος και ο κίνδυνος για ανθρώπινα θύματα

Σύμφωνα με την κατάθεση του ειδικού ψυχιάτρου, ο Λιούις διαγνώστηκε με αυτισμό, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), μικτή διαταραχή προσωπικότητας, πιθανή ήπια νοητική υστέρηση και έντονη τάση προς τη φαντασιακή σκέψη.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο 48χρονος επιτέθηκε στον ψυχίατρο και χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών για την ακινητοποίησή του.

Ο πραγματογνώμονας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η βίαιη συμπεριφορά του προς τα ζώα εγκυμονούσε σοβαρότατο κίνδυνο να μετατοπιστεί στο μέλλον προς ανθρώπινα θύματα.

Το δικαστικό παρελθόν με στοχοποίηση ιερέα

Σημειώνεται ότι αυτή η επαφή του Λιούις με τις δικαστικές Αρχές δεν ήταν η πρώτη, αφού το 2003 είχε καταδικαστεί σε έναν χρόνο φυλάκισης για μια πολυετή εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον εφημέριου στο Χάμσαϊρ.

Μαζί με δύο συνεργούς του, ούρλιαζαν έξω από την οικία του ιερέα, έριχναν πυροτεχνήματα, πραγματοποιούσαν ασταμάτητες ενοχλητικές κλήσεις, καλούσαν ταξί στη διεύθυνσή του, αναρτούσαν πορνογραφικό υλικό στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας και, όπως καταγράφηκε στο δικαστήριο, έπιναν ο ένας το αίμα του άλλου.

Εκείνη η υπόθεση καταγράφηκε ως η πρώτη στα βρετανικά χρονικά όπου ασκήθηκε δίωξη για παρενόχληση χριστιανού με θρησκευτικά κίνητρα.

Παραμονή σε ψυχιατρική δομή για άγνωστο χρονικό διάστημα

Αν και το δικαστήριο αναγνώρισε ότι τα εγκλήματα του Λιούις επισύρουν πολυετή κάθειρξη, αποφάσισε τον εγκλεισμό του σε ειδική ψυχιατρική μονάδα βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας, όπου και θα παραμείνει για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο 48χρονος ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει φόβο ούτε στους πολίτες, ούτε στις αστυνομικές Αρχές.

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