Συμβούλιο Ειρήνης: Η διαφωνία για την «Κίτρινη Γραμμή» και τον αφοπλισμό της Χαμάς – Οι αντιδράσεις του Ισραήλ στο σχέδιο Τραμπ

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Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς, διευκρίνισε τη Δευτέρα (3/8) το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις έντονες αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για το προτεινόμενο σχέδιο.

Η θέση του Συμβουλίου επαναδιατυπώθηκε μετά τη συνάντηση που είχε ο ύπατος εκπρόσωπός του για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες των συνομιλιών, επιτεύχθηκε «κοινή κατανόηση των κοινών στόχων» με την ισραηλινή πλευρά.

«Η αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πέρα από την Κίτρινη Γραμμή θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί ο παροπλισμός, όπως δεσμεύτηκε η Χαμάς απέναντι στους μεσολαβητές», σημείωσε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διευκρίνιση αφορά τόσο τον ελαφρύ και τον βαρύ οπλισμό όσο και τις σήραγγες και τις υπόλοιπες στρατιωτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας.

A Roadmap for Completing the Implementation of President Trump’s Comprehensive Peace Plan in Gaza + Explanatory Document: Key Elements of the Arrangement and the Meaning of Its Provisionshttps://t.co/lDdzDKMDFR August 1, 2026

Στόχος η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ειρήνης, τελικός στόχος είναι η πλήρης απόσυρση και παράδοση των όπλων στη Λωρίδα της Γάζας και η μετάβαση από τη διακυβέρνηση μέσω των ένοπλων οργανώσεων σε ένα καθεστώς πολιτικής διοίκησης.

«Ο στόχος είναι σαφής και δεν αμφισβητείται: η πλήρης απόσυρση των όπλων στη Λωρίδα και η μετάβαση από την εξουσία των όπλων στην πολιτική διακυβέρνηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να τελεί υπό την εποπτεία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και της Επιτροπής Επαλήθευσης της Εφαρμογής, στην οποία συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Συμβούλιο Ειρήνης.

Η πρόοδος προς την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου θα εξαρτηθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο, από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει κάθε πλευρά.

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ

Η νέα τοποθέτηση έγινε μετά τις αντιρρήσεις που διατύπωσε η κυβέρνηση Νετανιάχου για προηγούμενο κείμενο του Συμβουλίου, το οποίο προέβλεπε σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και άμεση διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα.

Δύο μέλη του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας ζήτησαν να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία, προκειμένου να ακυρωθεί η συμφωνία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, υποστήριξε ότι το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε ήταν «εντελώς διαφορετικό» από εκείνο που είχε παρουσιαστεί στο συμβούλιο ασφαλείας της χώρας.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι είχε μεταφέρει τις ενστάσεις του στην αμερικανική πλευρά.

«Το Ισραήλ διαβίβασε στους Αμερικανούς ομολόγους του τα σχόλια και τις ανησυχίες του σχετικά με το προτεινόμενο πλαίσιο. Η εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε δεν αντανακλά τις θέσεις του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Ντόρον Σπίλμαν.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Παρασκευή «σημαντικό ορόσημο» τη συμφωνία της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της σε μια υπό διαμόρφωση παλαιστινιακή διοικητική επιτροπή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης υποστηρίξει ότι το Ισραήλ ήταν «πολύ ικανοποιημένο» από την ανακοίνωση για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το σχέδιο προβλέπει την παράδοση και αποθήκευση του οπλισμού από την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, έναν παλαιστινιακό τεχνοκρατικό φορέα που προορίζεται να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ακόμη και μετά την προβλεπόμενη αποχώρηση πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή», το Ισραήλ θα εξακολουθούσε, βάσει του σχεδίου εκεχειρίας που προώθησε ο Τραμπ τον Οκτώβριο, να ελέγχει σημαντικό τμήμα της Γάζας.

Το Ισραήλ ζητά «μη αναστρέψιμο» αφοπλισμό

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της Χαμάς μετά την εκεχειρία δείχνουν πως η παλαιστινιακή οργάνωση προετοιμάζεται για νέες επιθέσεις αντίστοιχες με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου.

«Το απαραίτητο πρώτο βήμα προς οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς», δήλωσε ο Ντόρον Σπίλμαν.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο αφοπλισμός της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά, με την παράδοση των όπλων σε ανεξάρτητο φορέα μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας και όχι μέσω άμεσης και μονομερούς παράδοσης του οπλοστασίου της.

Νέα απόσταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου

Η διαφωνία για τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της απόστασης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος αντιμετωπίζει δύσκολη εκλογική μάχη τον Οκτώβριο, έχει επενδύσει πολιτικά στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον οποίο συναντήθηκε εκ νέου στην Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα.

Τραμπ και Νετανιάχου έχουν εκφράσει διαφορετικές προσεγγίσεις και στο θέμα του Ιράν, καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι δύο χώρες στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος ασκεί κυρίως εθιμοτυπικά καθήκοντα, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πολύ θετικό βήμα», με τη σαφή προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί.

Η αναδίπλωση του Μοχάμεντ Νταχλάν

Ο Μοχάμεντ Νταχλάν, υψηλόβαθμο πολιτικό στέλεχος των Παλαιστινίων που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο για τη Γάζα, ανέφερε αρχικά ότι είχε συνομιλήσει με τον γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την πρώτη ανάρτησή του, ο Κούσνερ τον είχε ενημερώσει ότι το Ισραήλ θα σταματούσε τις επιθέσεις στη Γάζα από την Κυριακή.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, αναθεώρησε την ανάρτησή του και ανέφερε ότι ο Κούσνερ «εργάζεται με την ισραηλινή πλευρά για να σταματήσουν οι επιθέσεις» στη Γάζα.

Ο Νταχλάν κατηγόρησε στη συνέχεια τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιχειρεί «να παρεμποδίσει την πιο ελπιδοφόρα ευκαιρία για να αρχίσει ο τερματισμός αυτού του πολέμου».

Δεκαεννέα νεκροί στις επιθέσεις της Κυριακής

Παρά την αντίδραση του Ισραήλ στο σχέδιο, δεν αναφέρθηκαν νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στη Γάζα τη Δευτέρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν, πάντως, πραγματοποιήσει επιθέσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχος ασφαλείας στη Γάζα ανέφερε ότι στις ισραηλινές επιθέσεις της Κυριακής σκοτώθηκαν 19 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

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