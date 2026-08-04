Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου: Ζητά απάντηση για τις δηλώσεις περί ελληνικής οικογένειας και αναφέρει ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης από τον Μάιο

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Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τοποθετήθηκε δημόσια για τις δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, σχετικά με την ελληνική οικογένεια, ενώ ανέφερε ότι έχει ζητήσει συνάντηση μαζί της από τις 6 Μαΐου χωρίς μέχρι σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαζαρίδης έγραψε: «Και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον! Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Δόμνα Μιχαηλίδου συμφωνεί! Και περιμένω την απάντησή της. Γιατί αν και έχω ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6/5 δεν με έχει δεχτεί! Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…».

Οι δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου και οι αντιδράσεις

Η παρέμβαση του βουλευτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων που είχε κάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου στις 14 Μαΐου, σε συνέδριο, όπου είχε αναφέρει: «Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να αναφέρει ότι «αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας», ενώ επικριτικές τοποθετήσεις διατύπωσαν επίσης ο πρόεδρος της Νίκης και η Ελληνική Λύση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως ο ίδιος είναι υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, λέγοντας: «Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Εμένα μου έχουν λείψει οι γιαγιάδες και οι παππούδες που μας μεγάλωσαν». Παράλληλα, σημείωσε ότι «πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε όσοι έχουμε δημόσιο αξίωμα και ειδικά όσοι είμαστε στην κυβέρνηση, ότι κάθε μήνυμα που εκπέμπουμε πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Τη στήριξη της οικογένειας, τη στήριξη των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν οικογένεια», ενώ πρόσθεσε ότι «οι οικογένειες πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής».

Μετά τις αντιδράσεις, η κ. Μιχαηλίδου προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, αναφέροντας: «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».

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