Στις πληγείσες περιοχές του νομού Βοιωτίας την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης

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Στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βοιωτίας θα βρεθεί αύριο, Τρίτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα μεταβεί, στις 11:15, στην Ξηρονομή όπου θα συζητήσει με κατοίκους και τον πρόεδρο της Κοινότητας, Ευστάθιο Κεφαλά, στην πλατεία.

Κατόπιν, θα μεταβεί στη Δομβραίνα και στις 12:45 θα έχει σύσκεψη με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Κωνσταντίνο Μπούγια, και πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο Πνευματικό Κέντρο.

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