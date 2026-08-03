Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστό το ρεύμα προς Πύργο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Τραγανό Ηλείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κοντά σε καταυλισμό της περιοχής και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες.

H θέση της πυρκαγιάς κοντά στον δρόμο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς οι φλόγες πέρασαν και στην απέναντι πλευρά του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το μέτωπο να βρίσκεται πλέον εκατέρωθεν του δρόμου. Οι πυκνοί καπνοί έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα και περιορίζουν την ορατότητα των οδηγών.

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία έδωσε εντολή να κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο στην Ολυμπία Οδό, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.

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