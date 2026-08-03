Βλέπει το Λιμενικό; Πολυτελή γιοτ δένουν παράνομα στα βράχια στην Κεφαλονιά (Video)

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει σκάφη να έχουν ασφαλιστεί με κάβους στα βράχια του κόλπου της Φτέρης.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Inkefalonia φαίνεται τουλάχιστον ένα γιοτ να έχει ασφαλιστεί στα βράχια, εμποδίζοντας τους υπόλοιπους λουόμενους να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Η επισκεψιμότητα της Φτέρης από θαλάσσια ταξί, ενοικιαζόμενα σκάφη, ιστιοπλοϊκά και μεγάλες θαλαμηγούς έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Ανάλογες εικόνες, έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους απομονωμένους κόλπους του νησιού.

Ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τον γιοτ στα οικοσυστήματα των κόλπων. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τμημάτων των παραλιών για να κάνουν τις βουτιές τους οι εύποροι τουρίστες που επιβάινουν σε αυτά.

«Δεν μπορούν να καταλαμβάνουν τους κόλπους και να μην αφήνουν τους υπόλοιπους επισκέπτες να πλησιάσουν. Η Φτέρη είναι φυσικός πλούτος της Κεφαλονιάς και πρέπει να προστατευτεί», δήλωσε κάτοικος στο Inkefalonia.

Άραγε αυτά συμβαίνουν εν γνώσει του τοπικού λιμενάρχη; Αν τραυματιστεί κάποιος λουόμενους θα εκφράσουν εκ των υστέρων τη λύπη τους;

Εντωμεταξύ, την περασμένη εβδομάδα οι υπεύθυνοι γνωστού εστιατορίου του νησιού απέκλεισαν το λιμάνι με κορδέλες προκειμένου να τραγουδήσουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Καλομοίρα.

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