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03.08.2026 18:41

«Μας έστειλαν να σβήσουμε φωτιά σε παλιό πεδίο βολής χωρίς καμία ενημέρωση» – Σοβαρή καταγγελία της ΟΣΑΚ

03.08.2026 18:41
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Φωτογραφία αρχείου

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Στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική παρέμεινε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η Ομάδα Συμβολής Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΣΑΚ), με τα μέλη της και το όχημά της να επιχειρούν συνεχώς στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα κάνει λόγο για ελλείψεις στον κεντρικό σχεδιασμό της επιχείρησης κατάσβεσης, υποστηρίζοντας πως σημαντικό βάρος πέφτει στις πρωτοβουλίες πυροσβεστών και εθελοντών. Ως χαρακτηριστικό περιστατικό αναφέρει την επιχείρηση στη Βενίζα Αττικής, όπου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε παλιό πεδίο βολής σημειώθηκε έκρηξη παλιού όλμου σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από τα συνεργεία, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΣΑΚ

«Η ΟΣΑΚ παρέμεινε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με το όχημα και τα μέλη της ομάδας να επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή.

Η κατάσβεση της φωτιας γίνεται δυστυχώς με ελλιπεστατο κεντρικό σχεδιασμο και σε μεγάλο βαθμο χάρη στις πρωτοβουλίες που παίρνουν πυροσβεστες και εθελοντές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το χτεσινό περιστατικό όπου σβηναμε μεγάλο μετωπο της φωτιας στη Βενίζα Αττικης, μαζί με πέντε οχήματα της πυροσβεστικης και αρκετούς πυροσβεστες, όταν σχεδόν δίπλα μας (στα σαράντα μετρα) ανατιναχτηκε παλιός ολμος! Μας είχαν στείλει να σβησουμε φωτιά πάνω σε παλιό πεδίο βολης χωρίς καμία ενημέρωση.

Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για την ανυπαρκτη οργάνωση…».

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