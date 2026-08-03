Πύραυλος της SpaceX θα πέσει στη Σελήνη με ισχύ τριών τόνων ΤΝΤ – Τι περιμένουν οι επιστήμονες

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Ένας εγκαταλελειμμένος πύραυλος της SpaceX αναμένεται να προσκρούσει στη Σελήνη την Τετάρτη 5/8, περίπου στις 09:28 ώρα Ελλάδας, με δύναμη που αντιστοιχεί σε τρεις τόνους ΤΝΤ. Η σύγκρουση αναμένεται να δημιουργήσει νέο κρατήρα στη σεληνιακή επιφάνεια και να εκτινάξει σκόνη και συντρίμμια, προσφέροντας στους επιστήμονες ευκαιρία να μελετήσουν το γεγονός. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη συνεχή αύξηση των διαστημικών απορριμμάτων.

Η πρόσκρουση θα σημειωθεί κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο της Σελήνης, με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα. Από τη σύγκρουση θα προκληθεί μια έντονη λάμψη, η οποία δεν θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά αναμένεται να καταγραφεί από τηλεσκόπια.

Τι θα συμβεί μετά τη σύγκρουση

Το νέφος σκόνης και συντριμμιών που θα δημιουργηθεί θα μπορεί να παρατηρηθεί από τη Γη και εκτιμάται ότι θα παραμείνει ορατό για αρκετές δεκάδες λεπτά. Η ασθενής βαρύτητα της Σελήνης, σε συνδυασμό με την απουσία ατμόσφαιρας, δεν επιτρέπει στη σκόνη να κατακαθίσει ή να διασκορπιστεί γρήγορα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πρόσκρουση θα αφήσει πίσω της κρατήρα διαμέτρου περίπου 27 μέτρων και βάθους περίπου 5 μέτρων, ο οποίος θα μπορεί να μελετηθεί από διαστημικά σκάφη. Παράλληλα, το νέφος και τα συντρίμμια που θα εκτοξευτούν ενδέχεται να αποκαλύψουν νέα στοιχεία για τη σύσταση και τη δομή της Σελήνης.

Τη διαδικασία θα παρακολουθήσουν το διαστημικό σκάφος Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και το νοτιοκορεατικό Danuri, τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα καταγράψουν εικόνες πριν και μετά την πρόσκρουση. Μάλιστα, το Danuri θα περάσει από το σημείο μόλις δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

SpaceX Rocket Accidentally Crashes Into the Moon. pic.twitter.com/QQRKB0OtLW August 1, 2026

Το ιστορικό του πυραύλου και οι ανησυχίες για τα διαστημικά απορρίμματα

Το συγκεκριμένο τμήμα πυραύλου είχε χρησιμοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2025 για τη μεταφορά δύο σεληνιακών ακάτων και επιστημονικών οργάνων στη Σελήνη. Αν και δεν είχε σχεδιαστεί να καταλήξει στη σεληνιακή επιφάνεια, παρέμεινε έκτοτε σε τροχιά στο Διάστημα, χωρίς η SpaceX να καταφέρει να αποτρέψει την τελική σύγκρουση. Έχει μήκος περίπου 12 μέτρα και βάρος περίπου 4.500 κιλά.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ανενεργό τμήμα πυραύλου προσκρούει κατά λάθος στη Σελήνη. Το 2022, τμήμα κινεζικού διαστημικού σκάφους έπεσε στη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης, δημιουργώντας δύο κρατήρες.

Αν και μετεωρίτες και άλλα φυσικά σώματα προσκρούουν συχνά στη Σελήνη, καθώς δεν διαθέτει ατμόσφαιρα όπως η Γη, οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αντίθετα, η επικείμενη σύγκρουση δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να μελετήσουν ένα τέτοιο φαινόμενο υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της συσσώρευσης εγκαταλελειμμένων διαστημικών οχημάτων και συντριμμιών σε τροχιά, που αυξάνει διαρκώς τους κινδύνους στο Διάστημα.

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