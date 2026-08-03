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03.08.2026 12:21

Το Ιράν «αδειάζει» ξανά τον Τραμπ: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για συνομιλίες σήμερα, δεν θέλουμε νέους μεσολαβητές

03.08.2026 12:21
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Το Ιράν διέψευσε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σήμερα (3/8), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο να υποδεχθούμε αντιπροσωπεία ή να στείλουμε κάποια αυτές τις ημέρες», διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.

Όπως ανέφερε, «προς το παρόν δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν επικεντρώνονται στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Στόχος είναι να καθοριστεί μια προσωρινή διαδρομή που να διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Όσο συνεχίζεται η θαλάσσια πολιορκία και οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα συμβεί τίποτα σημαντικό στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ».

Ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι ακόμη και μια συμφωνία με το Ομάν δεν αρκεί για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη όσο συνεχίζεται η, όπως τη χαρακτήρισε, «επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία απέτρεψε αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι χώρες της περιοχής αντιλαμβάνονται πλέον τις συνέπειες μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι χώρες της περιοχής αναγνωρίζουν ότι θα επηρεαστούν από τη μελλοντική κατάσταση στην περιοχή. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος εναντίον ολόκληρης της περιοχής. Τους τελευταίους 5 μήνες, έχουμε γίνει μάρτυρες ότι η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή έχει αυξήσει την ανασφάλεια και την αστάθεια. Είναι φυσικό οι χώρες να προσπαθούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση της ανασφάλειας, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι τίποτα δεν αποθαρρύνει τον εχθρό εκτός από την ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν», σημείωσε.

«Δεν θέλουμε άλλους μεσολαβητές»

Απαντώντας σε σενάρια περί ανάληψης νέας διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας, ο Μπαγκαΐ ξεκαθάρισε ότι «το Πακιστάν είναι ο μεσολαβητής για τις συζητήσεις που σχετίζονται με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το Κατάρ παρέχει επίσης βοήθεια. Έχουμε φιλικές σχέσεις με την Κίνα και η Κίνα συμμερίζεται τις ανησυχίες μας για την κλιμάκωση της αντιπαραθετικής συμπεριφοράς των ΗΠΑ και ανησυχεί για την ανασφάλεια στην περιοχή. Οι Κινέζοι φίλοι μας καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κατάστασης, αλλά η προσθήκη ενός νέου μεσολαβητή δεν είναι σωστή».

Τέλος, αναφερόμενος στην Υεμένη, τόνισε ότι «το ζήτημα της Υεμένης αφορά την ίδια την Υεμένη. Υποστηρίζουμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου. Η σύνδεση κάθε ζητήματος με έναν πόλεμο κατά του Ιράν είναι ένας τρόπος αποφυγής της λογοδοσίας».

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