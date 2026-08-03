Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία που μετέφεραν στρατιωτικά είδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.
Εξάλλου η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια από τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας της στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση, προσθέτοντας ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε από την εγκαστάσταση.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για θύματα και ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση των παραδόσεων και των αποστολών.
Διαβάστε επίσης:
Ρωσία: Οκτώ νεκροί από ουκρανικές επιδρομές – Ανάμεσά τους 13χρονο κορίτσι
Αίγυπτος: Σεισμός 5 ρίχτερ ταρακούνησε το Κάιρο – Αισθητός και στην Αλεξάνδρεια (video)
Τραμπ: Ξεκινούν σήμερα νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν μετά την αναβολή της επίθεσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.