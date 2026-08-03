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03.08.2026 08:56

Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία που μετέφεραν στρατιωτικά είδη

03.08.2026 08:56
tanker drone
φωτογραφία αρχείου

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Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Εξάλλου η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια από τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας της στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση, προσθέτοντας ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε από την εγκαστάσταση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για θύματα και ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση των παραδόσεων και των αποστολών.

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