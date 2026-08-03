Δραματικές εικόνες από τη φωτιά στα Μέγαρα: Άλογα τρέχουν πανικόβλητα για να ξεφύγουν από τις φλόγες

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Δραματικές εικόνες έρχονται από το πύρινο μέτωπο στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου η μεγάλη φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και έντονη ανησυχία στις γύρω περιοχές.
Καθώς οι φλόγες κινούνται προς την περιοχή της Αγίας Σκέπης, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς το πεδίο βολής.
Μέσα στο πυκνό σύννεφο καπνού, η κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε ένα ιδιαίτερα συγκλονιστικό στιγμιότυπο. Τρία άλογα, δύο ενήλικα και ένα μικρότερο, φαίνονται να τρέχουν τρομαγμένα, αναζητώντας ασφαλές σημείο μακριά από τις φλόγες που πλησίαζαν επικίνδυνα.
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