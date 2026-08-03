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03.08.2026 10:50

Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά – Χωρίς ρεύμα πέντε οικισμοί, πυρετώδεις εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ (video)

03.08.2026 10:50
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Πηγή φωτογραφίας: kefaloniapress/Pantelis Ioannidis

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (1/8) στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Ωστόσο, λόγω των σοβαρών ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης πέντε οικισμοί παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού στη Σκάλα έχουν τοποθετηθεί τέσσερις γεννήτριες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου.

Τα κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται στο νησί εκτιμούν, ότι μέχρι αύριο θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο.

Τα κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται στο νησί εκτιμούν, ότι μέχρι αύριο θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο.

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