Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 18:00 έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 στις 07:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 89,05ο χλμ. έως και το 89,73ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Ριτσώνας και θα κατευθύνονται μέσω του παράπλευρου δικτύου προς τον Α/Κ Θήβας.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 89,05ο χλμ. έως και το 90,4ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Στρατοπέδου, μέσω του παράπλευρου δικτύου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Φάση Α: Δευτέρα 3 Αυγούστου και Τετάρτη 5 Αυγούστου, από τις 18:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας.

Φάση Β: Τρίτη 4 Αυγούστου και Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, από τις 18:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.