Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 18:00 έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 στις 07:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 89,05ο χλμ. έως και το 89,73ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Α/Κ Ριτσώνας και θα κατευθύνονται μέσω του παράπλευρου δικτύου προς τον Α/Κ Θήβας.
Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 89,05ο χλμ. έως και το 90,4ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Θήβας θα παραμείνει αποκλεισμένος. Οι οδηγοί θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Στρατοπέδου, μέσω του παράπλευρου δικτύου.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
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