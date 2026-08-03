Εικόνες ντροπής στη Μαγούλα: Λεηλάτησαν αυτοκίνητα πυροσβεστών που έδιναν μάχη με τις φωτιές – Έκλεψαν μέχρι και τις ρόδες

Takeaways by to pontiki AI Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων κατήγγειλε τη λεηλασία οχημάτων πυροσβεστών της 1ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι βρήκαν τα αυτοκίνητά τους παραβιασμένα και απογυμνωμένα από εξαρτήματα μετά την επιστροφή τους από αποστολές.

Το σωματείο συνδέει το περιστατικό με τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την έλλειψη βασικών υποδομών στον χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από τριακόσιους πυροσβέστες.

Οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών ζητούν την απόδοση ευθυνών, την αποζημίωση των πληγέντων συναδέλφων τους και την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας.

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Σε μία εξοργιστική καταγγελία προχώρησε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑΣΠΥΔΕ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και προχώρησαν σε κλοπές εξαρτημάτων από τα αυτοκίνητά τους, προκαλώντας παράλληλα εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνει η ΠΑΣΠΥΔΕ, έρχεται να αναδείξει τα προβλήματα που, σύμφωνα με το Σωματείο, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό η συγκεκριμένη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στις ελλείψεις βασικών υποδομών σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ).

«Είναι αδιανόητο συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες λεηλατημένες», αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο στην ανακοίνωσή του.

Η ΠΑΣΠΥΔΕ θέτει ζήτημα ευθυνών, ζητώντας απαντήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι πυροσβέστες, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

«Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;» διερωτάται το Σωματείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση η ΠΑΣΠΥΔΕ:

Την ώρα που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, συνάδελφοι της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.

Είναι ΑΔΙΑΝΌΗΤΟ συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες ΛΕΗΛΑΤΗΜΈΝΕΣ.

Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;

Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης; Πόσα ακόμη περιστατικά απαιτούνται για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις;

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία της περιουσίας των συναδέλφων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.

Φτάνει δεν αντέχουμε άλλο ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια!!

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