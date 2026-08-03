Φωτιά στη Βροντού Πιερίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα (video)

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στη Βροντού Πιερίας, στους πρόποδες του Ολύμπου.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μία ομάδα της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Δίου-Ολύμπου συνδράμει με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

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