Φωτιά στη Ξηρόβρυση του Κιλκίς – Καίει σε χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 15 Μολδαβών πυροσβεστών με τρία οχήματα), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.

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