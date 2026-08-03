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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.08.2026 14:00

Το μικρό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ και τεχνολογία που βλέπουμε στη ναυαρχίδα της Volvo

03.08.2026 14:00
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Η Leapmotor μόλις παρουσίασε στην κινέζικη αγορά το νέο προσιτό ηλεκτρικό της hatchback το οποίο ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό του

Η Leapmotor παρουσίασε στην κινεζική αγορά το νέο A05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό του, καθώς μπορεί να εφοδιαστεί ακόμη και με αισθητήρα LiDAR – μια τεχνολογία που συνήθως βλέπουμε μόνο σε κορυφαία μοντέλα της premium κατηγορίας, όπως το Volvo EX90.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε αγορές του εξωτερικού, στις οποίες θα προσφέρεται υπό την ονομασία Leapmotor B03, μέσω του κοινού δικτύου διανομής της εταιρείας με τη Stellantis.

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