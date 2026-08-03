Τραγωδία στην Ψάθα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διενέργεια προανάκρισης για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος.

Το σημείο της σύγκρουσης παραμένει αποκλεισμένο και υπό τη φύλαξη αστυνομικών δυνάμεων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία.

Δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο επιβαινόντων.

Τα δύο μέλη του δεύτερου πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για παροχή φροντίδας.

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Βαρύ το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη θανατηφόρο σύγκρουση δύο ελικοπτέρων το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην περιοχή της Ψάθας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Μετά από ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, η διερεύνηση της υπόθεσης και η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Οι Αρχές προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες, ενώ το σημείο του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί και παραμένει υπό τη φύλαξη αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η δικογραφία που θα σχηματιστεί πρόκειται να διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Το δυστύχημα

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell πετούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν το ένα από τα δύο, που ήταν σε ψηλότερο σημείο, για άγνωστο λόγο πλησίασε το άλλο και ακούμπησε τον έλικα του μοιραίου ελικοπτέρου.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί φωτιά και να πέσει μέσα στο δάσος, όπου μία ώρα αργότερα δυστυχώς οι δύο πιλότοι βρέθηκαν νεκροί.

Αρχικά εντοπίστηκαν γρήγορα τα δύο μέλη του άλλο ελικοπτέρου, τα οποία επικοινώνησαν με το συντονιστικό και είπαν πως είναι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Το δεύτερο πλήρωμα αγνοούνταν η τύχη του και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση του εντοπισμού του.

Οταν βρέθηκε, οι δύο επιβαίνοντες, ο πιλότος με καταγωγή από τη Δανία και ο Ελληνας συντονιστής, δεν είχαν τις αισθήσεις τους και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους. Τραυματίες είναι ο δεύτερος Ελληνας συντονιστής και ο Βρετανός πιλότος.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα ελικόπτερα είναι μισθωμένα από το κράτος από εταιρεία για να επιχειρήσουν στις φωτιές και οι πιλότοι δεν είναι πυροσβέστες, αλλά εργαζόμενοι της εταιρείας.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. ‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων.

Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

«Τραγικό λάθος» λέει πιλότος

Μιλώντας στο Mega ένας έμπειρος πιλότος και εμπειρογνώμων, Παντελής Φραγκούλης, σε μία πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για «τραγικό λάθος» του πιλότου του ενός ελικοπτέρου.

Σε μία πρώτη ανάγνωση από την εικόνα της στιγμής του δυστυχήματος, σχολίασε πως προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα καθώς σημειώνει ότι αν το ένα από τα δύο ελικόπτερα ήταν αυτό που συντόνιζε, υπάρχει σοβαρό ζήτημα αφού δεν επιτρέπεται να είναι στο ίδιο ύψος με αυτά που επιχειρούν στην κατάσβεση.

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