Κληρώνει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Μαθαίνουν αντιπάλους στα πλέι οφ AEK, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

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Τους πιθανούς αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League θα μάθουν σήμερα (3/8) ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Παράλληλα, την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στα playoffs Europa και Conference League θα μάθουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός αντίστοιχα.
Αρχικά, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν (03/08/26, 13:00).
Ο Ολυμπιακός για να δώσει το παρών στα πλέι οφ του Champions League θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμένγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αντίθετα, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει δεδομένα στα τελευταία προκριματικά πριν τη League Phase.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν δεδομένη θέση στη League Phase του Europa League, ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από την ολλανδική ομάδα, όπως και η Ένωση, που λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος μπαίνει τελευταία στη μάχη των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:
Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:
Το πρωί της Δευτέρας (3/8) η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ και για το Europa League, με τους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να μαθαίνουν τους πιθανούς αντίπαλούς του στη φάση των πλέι οφ. H κλήρωση είναι στις 14:00.
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ είναι οι εξής:
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΟΦΗ:
Η UEFA ανακοίνωσε και το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον φυσικά πρώτα αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση είναι στις 15:00.
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:
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