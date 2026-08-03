Κληρώνει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Μαθαίνουν αντιπάλους στα πλέι οφ AEK, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Takeaways by to pontiki AI Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αναμένεται να μάθουν σήμερα τους πιθανούς αντιπάλους τους στα πλέι οφ του Champions League κατά τη διάρκεια της κλήρωσης στη Νιόν.

Ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στα πλέι οφ πρέπει προηγουμένως να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμένγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα πλέι οφ του Europa League μέσω της κλήρωσης που διεξάγεται σήμερα.

Ο Παναθηναϊκός θα γνωρίσει τον αντίπαλό του για τα πλέι οφ του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο.

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Τους πιθανούς αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League θα μάθουν σήμερα (3/8) ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Παράλληλα, την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στα playoffs Europa και Conference League θα μάθουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός αντίστοιχα.

Αρχικά, ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα μάθουν τους αντιπάλους στα πλέι οφ του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της UEFA στη Νιόν (03/08/26, 13:00).

Ο Ολυμπιακός για να δώσει το παρών στα πλέι οφ του Champions League θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμένγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αντίθετα, η ΑΕΚ θα συμμετάσχει δεδομένα στα τελευταία προκριματικά πριν τη League Phase.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν δεδομένη θέση στη League Phase του Europa League, ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από την ολλανδική ομάδα, όπως και η Ένωση, που λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος μπαίνει τελευταία στη μάχη των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Νικητής ζευγαριού Τσέλιε – Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας

Νικητής ζευγαριού Άαρχους – Σαμπάχ

Βίκινγκ

ΛΑΣΚ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Νικητής ζευγαριού Λιόν – Σπάρτα Πράγας

Νικητής ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Βατοί αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ, δύσκολη αποστολη΄για τον ΟΦΗ

Το πρωί της Δευτέρας (3/8) η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ και για το Europa League, με τους ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να μαθαίνουν τους πιθανούς αντίπαλούς του στη φάση των πλέι οφ. H κλήρωση είναι στις 14:00.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ είναι οι εξής:

Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια

Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ

Ηττημένος ζευγαριού Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λίλεστρομ

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΟΦΗ:

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Στο «χέρι» του Παναθηναϊκού η πρόκριση

Η UEFA ανακοίνωσε και το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League, εφόσον φυσικά πρώτα αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση είναι στις 15:00.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ

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