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03.08.2026 11:00

Eurovision: Η Σλοβακία δεν επιστρέφει ούτε το 2027 – Τέλος στα σενάρια του μεγάλου comeback

03.08.2026 11:00
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Τέλος στα σενάρια επιστροφής της στη Eurovision έβαλε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σλοβακίας (STVR). Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του σταθμού, η χώρα δεν πρόκειται να δώσει το «παρών» ούτε το 2027 στη διοργάνωση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

Αν και το προηγούμενο διάστημα στελέχη του STVR, όπως ο διευθυντής προγράμματος του Rádio Slovensko, Jindřich Bardon, είχαν εκφράσει την αισιοδοξία τους για επιστροφή, τα οικονομικά δεδομένα ανέτρεψαν τα πλάνα.

Η απόφαση για πρόωρο αποκλεισμό της συμμετοχής ελήφθη λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που καθιστούν το εγχείρημα απαγορευτικό για τον φορέα:

Οικονομική στενότητα. Το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων συμμετοχής (licensing fees) που ζητά η EBU, σε συνδυασμό με τα έξοδα παραγωγής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, κρίθηκαν ασύμβατα με την τρέχουσα φάση οικονομικής εξυγίανσης του STVR.

Έλλειψη σταθερής διοίκησης. Η μεταβατική περίοδος και η απουσία μόνιμης, σταθερής ηγεσίας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα δεν επέτρεψαν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση κονδυλίων για ένα τόσο ακριβό τηλεοπτικό προϊόν.

Χαμηλό εγχώριο ενδιαφέρον. Ιστορικά, οι τελευταίες συμμετοχές της Σλοβακίας (2009-2012) συνοδεύτηκαν από πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στη χώρα, γεγονός που δυσκολεύει τη δικαιολόγηση των δαπανών προς τους Σλοβάκους φορολογούμενους.

Η Σλοβακία εντάσσεται στο «κλαμπ» των χωρών που έχουν ανακοινώσει πως δεν θα δώσουν το παρών στη διοργάνωση της Βουλγαρίας το 2027. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα την απουσία τους επιβεβαίωσαν, επίσης, η Ανδόρα, η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και το Μονακό.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο μέλλον

Παρά την αρνητική εξέλιξη για το 2027, η διοίκηση του STVR έσπευσε να διευκρινίσει ότι η στάση της απέναντι στον διαγωνισμό εξετάζεται εκ νέου κάθε χρόνο, με τον σταθμό να κάνει σαφές ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή για το μέλλον, εκφράζοντας την ελπίδα πως μόλις σταθεροποιηθούν οι εσωτερικές δομές και τα οικονομικά μεγέθη, η Σλοβακία θα επιστρέψει «αργά ή γρήγορα» στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβακία έχει συμμετάσχει συνολικά μόλις 7 φορές στο παρελθόν, με την τελευταία της παρουσία να καταγράφεται το 2012 στο Μπακού, όταν ο Max Jason Mai με το κομμάτι “Don’t Close Your Eyes” τερμάτισε στην τελευταία θέση του ημιτελικού του.

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