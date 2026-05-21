ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 15:48
21.05.2026 13:01

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

Στο αισιόδοξο σενάριο, η Βουλγαρία θα πληρώσει τη νύφη… συγγνώμη τη νίκη της Dara με το «Bangaranga» στη φετινή Eurovision με ποσό μεταξύ 20 και 30 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή, το κόστος της επόμενης διοργάνωσης, ανεξάρτητα σε ποια πόλη της Βουλγαρίας πραγματοποιηθεί, υπολογίζεται κάπου εκεί. Και η δαπάνη αυτή εκστομίστηκε από επίσημα κυβερνητικά βουλγαρικά χείλη.

Το δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Βουλγαρίας Ίβο Χρίστοφ σε σημερινή πρωινή εκπομπή της  κρατικής τηλεόρασης ΒΝΤ, αναφέροντας ότι με καλή απόσβεση  δαπανών εκτιμάται ότι το κόστος της επόμενης διοργάνωσης θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 30εκατ. ευρώ, μεταδίδει το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΒΤΑ.

Ο Χρίστοφ δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός για την Eurovision στον προϋπολογισμό της χώρας. Η διοργάνωση της εκδήλωσης δεν θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, αποσαφήνισε «καθώς θα υπάρξει επίσης χορηγική συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, τον κύριο διοργανωτή του διαγωνισμού τραγουδιού, καθώς και από εθνικούς χορηγούς. Αναμένεται σημαντική απόδοση της επένδυσης, με το ενδιαφέρον για κρατήσεις ξενοδοχείων στη Σόφια για το επόμενο έτος να έχει ήδη αυξηθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Χρίστοφ, η νίκη στον διαγωνισμό τραγουδιού ανοίγει εξαιρετικές ευκαιρίες για τη Βουλγαρία να προωθηθεί ως προορισμός, ως χώρα με ιδιαίτερη κουλτούρα, φυσικά χαρακτηριστικά και σημαντικό ταλέντο.

«Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε δύο διοικητικές ομάδες της BNT – αυτή του (πρώην γενικού διευθυντή) Εμίλ Κοσλούκοφ και αυτή της (νυν γενικής διευθύντριας) Μιλένα Μιλοτίνοβα, οι οποίες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους έλαβαν τις σωστές αποφάσεις σε όλα τα στάδια, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον μεγάλο βουλγαρικό θρίαμβο, και πάνω απ’ όλα στο ταλέντο της Ντάρα, η οποία με την εκρηκτική της ενέργεια κατάφερε να παραμερίσει κάθε άλλη συνθήκη της ψηφοφορίας της Eurovision, η οποία, όπως γνωρίζετε, επηρεάζεται από κάθε είδους γεωπολιτικές και άλλες σχετικές παραμέτρους», δήλωσε με νόημα ο Χρίστοφ.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέφερε ότι η απόφαση σχετικά με το ποια βουλγαρική πόλη θα φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision δεν έχει ακόμη ληφθεί. Υπενθύμισε ότι η BNT πρέπει να οργανώσει τον πρώτο γύρο για όλες τις ενδιαφερόμενες πόλεις. Μέχρι στιγμής, η Σόφια, η Φιλιππούπολη, το Μπουργκάς και η Βάρνα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

