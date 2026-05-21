search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:56
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 10:37

ΣΚΑΪ: Άρχισαν οι πρώτες λήψεις για τη σειρά «Μπλε ώρες»

21.05.2026 10:37
andreas georgiou new

Σε Μακρυνίτσα, Μηλιές, Τσαγκαράδα, Βόλο και άλλες τοποθεσίες του Πηλίου, όχι μόνον ορεινές αλλά και παραθαλάσσιες – Μυλοπόταμο, Φακίστρα, έχει αρχίσει για τη νέα σειρά «Μπλε ώρες» να πραγματοποιεί λήψεις και να συγκεντρώνει υλικό ο Ανδρέας Γεωργίου και η ομάδα παραγωγής της καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ.

Τα γυρίσματα θα επεκταθούν και στη Σκιάθο.

Οι «Μπλε Ώρες» αφηγούνται τον κρυφό-παράλληλο – δεσμό του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ).

Στις πλαγιές του Πηλίου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο εύθραυστες στιγμές της ημέρας, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την πρωινή πάχνη.

Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές, στις μπλε ώρες, όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα.

Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα.

Πυροδοτεί αλυσίδα εξελίξεων, από την οποία κανείς δεν θα μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό θα έχει το τίμημά του.

Ο τίτλος εμπνέεται από εκείνη τη χρονική στιγμή της ημέρας κατά την οποία το σκοτάδι διαδέχεται το φώς και με συμβολικό τρόπο οι δημιουργοί της σειράς θέλουν – λέει- να εξερευνήσουν τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ.

Σε ρόλο καταλυτικό για την εξέλιξη της ιστορίας, θα εμφανιστεί ο Χρήστος Λούλης.

Διαβάστε επίσης

ΣΚΑΪ: Ανοιχτός ορίζοντας για τον Κώστα Τσουρό – Μετράει μέρες

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ – Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του παιχνιδιού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripolik new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Φαμίλιες», ναρκωτικά και… ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι συμμορίες που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

LIANOS_FLOROS_185
LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

tsoukalas-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

beatles1964
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε δημοπρασία το φλάουτο από το θρυλικό τραγούδι των Beatles «The Fool On The Hill»

xenonas_new
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Δεν κλείνει ο Ξενώνας εξαρτημένων»: Η απάντηση του δήμου Αθήνας στον Κώστα Μπακογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:56
peripolik new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Φαμίλιες», ναρκωτικά και… ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι συμμορίες που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

LIANOS_FLOROS_185
LIFESTYLE

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

tsoukalas-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – «Ο Δένδιας άδειασε τον πρωθυπουργό»

1 / 3