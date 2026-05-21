ΣΚΑΪ: Άρχισαν οι πρώτες λήψεις για τη σειρά «Μπλε ώρες»

Σε Μακρυνίτσα, Μηλιές, Τσαγκαράδα, Βόλο και άλλες τοποθεσίες του Πηλίου, όχι μόνον ορεινές αλλά και παραθαλάσσιες – Μυλοπόταμο, Φακίστρα, έχει αρχίσει για τη νέα σειρά «Μπλε ώρες» να πραγματοποιεί λήψεις και να συγκεντρώνει υλικό ο Ανδρέας Γεωργίου και η ομάδα παραγωγής της καθημερινής σειράς του ΣΚΑΪ.

Τα γυρίσματα θα επεκταθούν και στη Σκιάθο.

Οι «Μπλε Ώρες» αφηγούνται τον κρυφό-παράλληλο – δεσμό του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ).

Στις πλαγιές του Πηλίου το πάθος, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται στις πιο εύθραυστες στιγμές της ημέρας, εκεί όπου το φως ξυπνά αργά και οι σκιές κρατούν ακόμη μυστικά πίσω από την πρωινή πάχνη.



Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές, στις μπλε ώρες, όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα.

Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα.

Πυροδοτεί αλυσίδα εξελίξεων, από την οποία κανείς δεν θα μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό θα έχει το τίμημά του.

Ο τίτλος εμπνέεται από εκείνη τη χρονική στιγμή της ημέρας κατά την οποία το σκοτάδι διαδέχεται το φώς και με συμβολικό τρόπο οι δημιουργοί της σειράς θέλουν – λέει- να εξερευνήσουν τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων.



Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ.

Σε ρόλο καταλυτικό για την εξέλιξη της ιστορίας, θα εμφανιστεί ο Χρήστος Λούλης.

