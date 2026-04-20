ΣΚΑΪ: Με δύο σειρές του χρόνου από το τρίδυμο Ανδρέα Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου

Το ντιλ «σφραγίστηκε» και επισήμως μεταξύ ΣΚΑΪ και της δημιουργικής τριάδας Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου, Κούλλη Νικολάου οι οποίοι κατευθύνθηκαν ορεξάτοι στο κανάλι του Φαλήρου.

«Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκαν με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις «Μπλε ώρες», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»», ενημερώνει ο ΣΚΑΪ και υπογραμμίζει ότι «επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου και της ομάδας του στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί και την επιστροφή της μυθοπλασίας στον προγραμματισμό του».

Η πρόταση «Μπλέ ώρες», 140 επεισοδίων, του Γεωργίου εξελίσσεται στο Πήλιο. Ο τίτλος εμπνέεται από εκείνη τη χρονική στιγμή της ημέρας κατά την οποία το σκοτάδι διαδέχεται το φώς και με συμβολικό τρόπο οι δημιουργοί της σειράς θέλουν- λέει- να εξερευνήσου τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Γυρίσματα εκτός από το Πήλιο θα πραγματοποιηθούν και στις Σποράδες που θα είναι τα μέρη της βασικής πλοκής της σειράς ωστόσο τα εσωτερικά γυρίσματα θα πραγματοποιούνται και αυτή τη φορά στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο της ιστορίας ενός στυγερού εγκλήματος βρίσκεται ένα ζευγάρι και καθώς το νήμα της πλοκής ξετυλίγεται σχηματίζεται ένα δίκτυο σχέσεων που κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει.

Η πλοκή πυροδοτείται από τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας στο πρώτο κιόλας επεισόδιο – ένα γεγονός που λειτουργεί ως καταλύτης για να αποκαλυφθούν καλά κρυμμένα μυστικά. Υποψίες και συγκρούσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές των ηρώων.

Στους κεντρικούς ρόλους θα εμφανίζονται, με όσα έχουν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα οι Βαγγέλης Κακουριώτης και η Ιζαμπέλα Φούλοπ και από κοντά με κρίσιμους ρόλους θέσεις μπροστά στις κάμερες θα παίρνουν μεταξύ άλλων, οι Βάνα Μπάρμπα, Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Μίλτος Χαρόβας, Αλέξανδρος Μαρτίδης.

Η έτερη πρόταση μυθοπλασίας «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» των Γεωργίου, Δημητρίου, Νικολάου, έχει χαρακτηριστικά περιπέτειας μυστηρίου μετά έρωτος.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» αναμένεται να τοποθετηθεί πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και οι «Μπλε ώρες» αμέσως μετά από αυτό, στις 21:00.

Οι δύο σειρές αναμένεται να προβάλλονται τέσσερις φορές την εβδομάδα, με την Παρασκευή να παραμένει στο «Dragons’ Den Greece» και το Σαββατοκύριακο στο «The Voice of Greece».

Διαβάστε επίσης:

