ΑΝΤ1 και Χαζηνικολάου συνεχίζουν και την επόμενη διετία

Η κοινή πορεία του ΑΝΤ1 και του Νίκου Χατζηνικολάου, η οποία «μετρά» από το 2017, απέκτησε ορίζοντα δύο ακόμα χρόνων. Ο πολυμεσικός Όμιλος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασία του με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο «επιβεβαιώνοντας έναν διαχρονικά σταθερό και ισχυρό δεσμό», σημειώνει ο ΑΝΤ1.

«Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, που έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφική ταυτότητα του ΑΝΤ1, θα συνεχίσει τη σημαντική πορεία του στον σταθμό, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία.

Με την καθοριστική του παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», καθώς και το «Πρόσωπο με Πρόσωπο», θα συνεχίσει να προσεγγίζει τα γεγονότα με διεισδυτικότητα, ψυχραιμία και συνέπεια, αναδεικνύοντας με αμεσότητα τον δημόσιο διάλογο και τις σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας.

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και πολλαπλών κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, η παρουσία του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, σε ό,τι αφορά τη σφαιρική, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση», σημειώνει στην ανακοίνωση του ο ΑΝΤ1.

