Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε μία… σπάνια στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, παραχώρησε συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη, για το ιστορικό αφιέρωμα στην Λεωφόρο.

Ο πρώην ηγέτης του Παναθηναϊκού, διηγήθηκε τις πρώτες του επαφές με το γήπεδο, την σχέση του με τους οπαδούς και την περίφημη ιστορία με το όπλο σε εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

«Πάντα Παναθηναϊκός ήμουν, λόγω Λινοξυλάκη, από το Γυμνάσιο. Δεν είχα κανέναν φανατισμό. Μετά το 1970 ξεκίνησα να παίρνω 10 διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή. Μαζί μου καθόταν ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά σιγά έγινα δεν θα έλεγα φανατικός αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού», είπε αρχικά ο «καπετάνιος».

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα. Όταν υπήρχαν φωνές τα εισιτήρια να τα παίρνει όλα η γηπεδούχος ομάδα το αρνήθηκα. Το ποσό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα γήπεδα δεν είχε καμιά σχέση με τις εισπράξεις που κάναμε στο γήπεδό τους. Ήταν πολύ μικρή η Λεωφόρος για να βάλει τον κόσμο του Παναθηναϊκού» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στους οπαδούς του συλλόγου και την κόντρα του με την Θύρα 13, είπε πως είχε εκνευριστεί με τους μαυραγορίτες έξω από το γήπεδο, αλλά ουδέποτε έκλεισε τον σύνδεσμο.

«Έξω από το γήπεδο υπήρχαν οι μαυραγορίτες των εισιτηρίων, όπου εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια” και ανακάλυψα από τους συνδέσμους. Σε ένα βράδυ -και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα- είπα καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13 που γίνεται ΠΑΛΕΦΙΠ με υποκαταστήματα. Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα ως ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, ως Θύρα 13. Δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναδιαμορφώσει την ομάδα» ανέφερε.

«Μύθος το κουμπούρι»

Οσο για το περίφημο περιστατικό με το πιστόλι στο ΟΑΚΑ στον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ είπε: «Οπλοφορούσα όχι λόγω του ποδοσφαίρου. Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω ότι το βγάζω. Όλα αυτά είναι μυθολογία»

Αναφερόμενος στις εποχές Ρότσα στον πάγκο της ομάδας, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαίες πορείες στην Ευρώπη, εκμυστηρεύτηκε πως «ο Ρότσα ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή. Έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Τον προβλημάτιζα, δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ κατευθείαν έκανα τις μεταγραφές. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί δεν έκανα μεταγραφές. Δεν έκανα γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζετε να μη κάνω μεταγραφές. Πήρα νταμπλ το 1996 και ευρωπαϊκή διάκριση στους 4 του Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά, ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στο ποδόσφαιρο. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει πάνω από 4-5 μεταγραφές τον χρόνο. Κάνει μία με δύο προσθήκες στις θέσεις που έχει πρόβλημα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Σταύρο Νταϊφά η οποία χάλασε όταν ο ίδιος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό.

«Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, δεν μου είχε φερθεί καλά. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τις σχέσεις μας. Σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε εμένα. Εγώ κοιτάζω να φτιάχνω την ομάδα».

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