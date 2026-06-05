Γιάννης Βαρδινογιάννης: Λάθος να γκρεμιστεί η Λεωφόρος – Η θύρα 13 είναι η ψυχή της ομάδας (video)

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, μίλησε στους «Πρωταγωνιστές» του ALPHA και το μεγάλο αφιέρωμα που έκανε για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που μετά από 104 χρόνια αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.

Ο «Τζίγγερ» αναφέρθηκε σε περιστατικά της θητείας του, τη διαμάχη με μεγάλη μερίδα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, τις αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά και τον Βοτανικό, ενώ σημείωσε πως οι «πράσινοι» πρέπει να πάνε ενωμένοι στην εποχή… Βοτανικού και να στηριχθεί ο Γιάννης Αλαφούζος για τον οποίο είπε ότι νοικοκύρεψε τα ταμεία του συλλόγου.

«Ξεκίνησα να πηγαίνω στο γήπεδο από πολύ μικρός. Πηγαίναμε με τον πατέρα μου, τη δεκαετία του ’70, όταν μέναμε στη Λεωφόρο Πατησίων και Αλεξάνδρας. Όλη η οικογένεια ήταν Παναθηναϊκοί. Ο πατέρας μου είχε θέση στην 3Ε», ανέφερε για την πρώτη του επαφή με την ομάδα.

«Ήθελα πολύ να πάμε στη Λεωφόρο και το υλοποιήσαμε μέσα σε χρόνο-ρεκόρ. Αναστήσαμε το γήπεδο το 2000. Μια ομάδα πρέπει να έχει δυνατή έδρα. Ποτέ δεν μου άρεσε το ΟΑΚΑ. Με κιάλια βλέπεις και με μια τηλεόραση, ακόμα καλύτερα. Η Λεωφόρος είναι ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό γήπεδο και ο αντίπαλος το βλέπει με δέος. Είναι αναντικατάστατα τα συναισθήματα», σημείωσε για το ιστορικό γήπεδο.

Για το τελευταίο νταμπλ το 2004, ανέφερε πως ήταν μια σεζόν που αμφισβητήθηκε έντονα η ομάδα πριν κατακτήσει τους τίτλους.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλές αλλαγές. Ένα κομμάτι της Θύρας 13 είχε αποφασίσει να κάνει αποχή από το γήπεδο. Στα μέσα της σεζόν διεκδικήσαμε και κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Η γκρίνια του κόσμου μεταμορφώθηκε σιγά σιγά σε δύναμη και καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα» είπε.

«Μου έκανε εντύπωση η χαρά του κόσμου. Πανηγύριζαν όλοι μαζί. Εκεί κατάλαβα ότι στις χαρές είναι όλοι μαζί, στις λύπες πολύ λίγοι. Εγώ επέλεξα να μην είμαι στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Ήθελα να το απολαύσω σαν ένας απλός φίλαθλος» πρόσθεσε, ενώ για την επόμενη σεζόν, ανέφερε: «Το 2004-2005 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Μου έχει μείνει το χαμένο πρωτάθλημα από ένα δοκάρι και έξω του Κωνσταντίνου. Αυτή η χρονιά ήταν διαφορετική. Είχαμε μια ομάδα που είχε κερδίσει το νταμπλ, αλλά το κομμάτι των φιλάθλων ήταν σε μια περίεργη φάση», συνέχισε.

Ο Γ. Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε και στη κόντρα του με τους οργανωμένους οπαδούς.

«Ήξερα ότι έπαιρνα ένα ρίσκο και δυστυχώς δικαιώθηκα. Μπήκαν οι οργανωμένοι οπαδοί και είχαμε τις πρώτες ποινές και τα πρώτα επεισόδια. Παίξαμε κεκλεισμένων των θυρών στον πιο κρίσιμο αγώνα και φέραμε ισοπαλία. Αν δεν ήταν σημαντικός ο κόσμος, δεν θα παίζαμε σε γήπεδα με θεατές. Όλοι φοβόντουσαν τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ μέχρι μία μικρομεσαία ομάδα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην περίοδο του 2008, όταν η ομάδα βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά η εμφάνιση της ΠΕΚ άλλαξε τα πάντα.

«Το 2008 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Υπήρχε ένα βουητό στην εξέδρα που δεν ήταν φυσιολογικό. Είχαμε μια δυνατή και δεμένη ομάδα. Την 25η αγωνιστική η ομάδα ήταν πρώτη. Κάποια στιγμή ξεκινήσαμε το 2008 με ένα πλάνο εορτασμού των 100 χρόνων αλλά ένα έκτακτο γεγονός δημιούργησε ένα κλίμα αμφισβήτησης, αυτή ήταν η εμφάνιση της ΠΕΚ που διεκδικούσε αλλαγή ιδιοκτησιακού στον Παναθηναϊκό. Κάτι φυσιολογικό. Δεν ήμουν αντίθετος αυτού. Ο χρόνος που βγήκε μπροστά αυτό το κίνημα, ήταν λανθασμένος. Είχαμε καταφέρει να δεχτούμε σε 25 αγωνιστικές μόλις 8 γκολ. Σε 4 αγωνιστικές δεχτήκαμε 9. Αυτό πάλι γυρίζει σε αυτό που έλεγα πριν. Μια ομάδα απέναντι στο δικό της κόσμο, δυσκολεύεται. Το βουητό μετετράπη μετά την εμφάνιση της ΠΕΚ, σε αποδοκιμασίες και αμφισβήτηση. Εμένα προσωπικά δεν με ακουμπάνε, αλλά επηρεάζουν αυτούς που δουλεύουν για την ομάδα. Αμέσως μετά είχαμε το συλλαλητήριο και αμέσως μετά την ανακοίνωση της πολυμετοχικότητας. Αν ο κόσμος δεν είναι ενωμένος, την καλύτερη ομάδα του κόσμου να έχεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Ένας ενωμένος κόσμος βοηθά να κερδίζεις τους δύσκολους αγώνες», είπε.

Στήριξη σε Αλαφούζο

Ο πρώην μεγαλομέτοχος αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αλαφούζο ο οποίος ανέλαβε το 2012 και συμμάζεψε τα οικονομικά του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος και είχε βρεθεί σε αδιέξοδο. Ήρθε σε εμένα ο κ. Αλαφούζος και μου είπε ότι θέλει να αναλάβει. Του είπα πως θα μπλέξει σε κάτι που δεν θα ξεμπλέξει εύκολα. Παρόλα αυτά ανέλαβε την ευθύνη και τις υποχρεώσεις και έβγαλε την ομάδα από τα οικονομικά προβλήματα. Έχουμε μια αξιοπρεπέστατη ομάδα και πρέπει όλοι να τον στηρίζουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων».

Τέλος, για το γήπεδο της Λεωφόρου είπε πως δεν θα ήθελε να γκρεμιστεί γιατί με αυτή τη κίνηση, θα γκρεμιστεί και ότι συμβολίζει η Θύρα 13.

«Θέλω να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο να πάμε ενωμένοι. Θεωρώ ότι είναι λάθος να γκρεμιστεί η Λεωφόρος. Προσωπικά θα κρατούσα τη Θύρα 13, την ψυχή της ομάδας. Αν γκρεμιστεί η 13, ουσιαστικά πεθαίνει η 13. Θα ήταν ένα όμορφο μνημείο της Αθήνας» είπε χαρακτηριστικά.

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