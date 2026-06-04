Λίβερπουλ: Επίσημα στον πάγκο ο Αντόνι Ιραόλα με διετές συμβόλαιο

Την πρόσληψη του Αντόνι Ιραόλα ανακοίνωσε επίσημα η Λίβερπουλ, με τον 43χρονο Ισπανό τεχνικό να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «reds».

Ο πρώην προπονητής της Μπόρνμουθ διαδέχεται τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας το περασμένο Σάββατο, αναλαμβάνοντας πλέον την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από την Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ»

Ο Αντόνι Ιραόλα μετακομίζει στο «Άνφιλντ» έπειτα από τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες σεζόν στην Premier League με την Μπόρνμουθ. Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε τους «Cherries» για πρώτη φορά στην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτώντας την 6η θέση στο πρωτάθλημα τον περασμένο μήνα.

Το έργο του στην αγγλική ομάδα κέρδισε τον σεβασμό σε ολόκληρη τη χώρα, με αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, όταν η Μπόρνμουθ εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη χάρη σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 18 αγώνων στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Our new head coach 📸 pic.twitter.com/qlTrooYyDP — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Οι πρώτες δηλώσεις ως προπονητής της Λίβερπουλ

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

«Γνωρίζεις φυσικά τι είναι η Λίβερπουλ. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο, έναν τεράστιο σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Όμως όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο τι αντιπροσωπεύει αυτό το κλαμπ, συνειδητοποιείς πως πρόκειται για κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν χρειάζονται πολλά για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ.

A message to our supporters from the new Reds head coach ❤️ pic.twitter.com/n1eOrKm5YZ June 4, 2026

Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει η ατμόσφαιρα, ο κόσμος, ο σύλλογος, οι παίκτες, η δυνατότητα να δουλέψω με ποδοσφαιριστές κορυφαίου επιπέδου και η ευκαιρία να διεκδικήσω τίτλους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να βρω κάτι πιο ελκυστικό. Είναι δύσκολο να συναντήσεις μια τέτοια προοπτική. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

"I want to become one more of you." ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Η πορεία του Ιραόλα

Γεννημένος στη Χώρα των Βάσκων, στη βόρεια Ισπανία, ο Ιραόλα πραγματοποίησε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα ως δεξιός μπακ.

Φόρεσε τη φανέλα της Αθλέτικ Μπιλμπάο για 12 σεζόν, καταγράφοντας περισσότερες από 500 συμμετοχές με τον ιστορικό σύλλογο, ενώ αγωνίστηκε επτά φορές με την εθνική Ισπανίας.

Τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας τα πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη New York City FC, από το 2015 έως το 2016, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 από την ΑΕΚ Λάρνακας, με την οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ Κύπρου.

Ακολούθησε η παρουσία του στη Μιραντές της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, πριν μετακομίσει το 2020 στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Εκεί πέτυχε άμεσα τον στόχο της ανόδου, οδηγώντας την ομάδα στη La Liga από την πρώτη του κιόλας χρονιά στον πάγκο.

Τρία χρόνια αργότερα ήρθε η πρόκληση της Premier League, με την Μπόρνμουθ να του εμπιστεύεται την τεχνική της ηγεσία.

Πλέον, ο Αντόνι Ιραόλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τη Λίβερπουλ, με πρώτο στόχο την προετοιμασία των «reds» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Welcome to the Reds, Andoni 👋 pic.twitter.com/lAq6tBynuI — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό

ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά ΕΟΚ, κυβέρνησης και Τσαρούχα: «Για μας δεν είναι αντίδραση ο υποβιβασμός στην Α2, παλεύουμε μέχρις εσχάτων»

Μπουρλότο με το καλημέρα στους τελικούς του μπάσκετ: Τα σφυρίγματα της Τσαρούχα προκαλούν θύελλα