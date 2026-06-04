Ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό

Στην αντεπίθεση έχει περάσει ο Παναθηναϊκός, σε ό,τι αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. Παρουσιάζει βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 82-76 στο Game 1, σε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ για μεγάλο διάστημα, ωστόσο επέστρεψαν και διεκδίκησαν μέχρι τέλους την ανατροπή. Παρά την αγωνιστική διάσταση της αναμέτρησης, η συζήτηση τις τελευταίες ώρες έχει στραφεί σε αρκετές διαιτητικές αποφάσεις των Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα, που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός με λεζάντα «Τα σχόλια δικά σας…» περιλαμβάνονται 18 διαφορετικές φάσεις με αποφάσεις για φάουλ και no call, με τους ανθρώπους της ομάδας να υποστηρίζουν ότι υπήρξαν διαφορετικά κριτήρια σε παρόμοιες περιπτώσεις επαφών.

Οι φάσεις παρουσιάζονται σχεδόν εναλλάξ, με καταλογισμό φάουλ στη μία περίπτωση και συνέχιση του παιχνιδιού στην επόμενη, όπως μεταδίδει το sport-fm, παρά τις εμφανείς ομοιότητες που – κατά την άποψη των «πρασίνων» – υπάρχουν μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην πολυσυζητημένη φάση με τον καταλογισμό φάουλ εις βάρος του Κέντρικ Ναν και υπέρ του Εβάν Φουρνιέ με το σκορ στο 75-73, με τον Παναθηναϊκό να υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει παράβαση και ότι ο καταλογισμός της συγκεκριμένης φάσης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ασυνέπειας που καταγράφεται στο σύνολο των αποφάσεων.

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