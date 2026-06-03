Αταμάν κατά διαιτησίας μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Το αποτέλεσμα ήταν 29-5 στις βολές»

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με 82-76 στο Game 1 των τελικών της Greek Basketball League.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε κυρίως στη μεγάλη διαφορά στις βολές, κάνοντας λόγο για «29-5», ενώ αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένη φάση με φάουλ του Εβάν Φουρνιέ πάνω στον Κέντρικ Ναν.

«Οι τελικοί μας είναι σαν τούρκικη σειρά»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερη παρομοίωση για να περιγράψει όσα συμβαίνουν στη σειρά των τελικών.

«Ξέρετε ότι στην Τουρκία υπάρχουν πολλές σειρές που βλέπουν. Ξέρω ότι και εσείς οι Έλληνες βλέπετε σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν.

Στη συνέχεια στάθηκε στη διαφορά των βολών ανάμεσα στις δύο ομάδες, λέγοντας:

«Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς».

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός σχολίασε με ειρωνικό ύφος την κριτική που δέχεται, αλλά και τη διαιτησία του αγώνα:

«Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».

Η αναφορά στη φάση με τον Φουρνιέ και τον Ναν

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φάση του φάουλ που καταλογίστηκε υπέρ του Εβάν Φουρνιέ πάνω στον Κέντρικ Ναν, στα τελευταία δευτερόλεπτα επίθεσης του Ολυμπιακού.

«Οι συνεργάτες μου διαμαρτύρονται στους διαιτητές! Έδωσαν φάουλ στον Φουρνιέ πάνω στον Ναν στα 2” πριν από τη λήξη της επίθεσης και δεν τον ακουμπάει. Δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Ναι, ήταν κρίσιμο σφύριγμα γιατί είναι ματς δύο πόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Χάσαμε κρίσιμα σουτ»

Παρά τα παράπονα για τη διαιτησία, ο Αταμάν αναγνώρισε ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε και την αστοχία του στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

«Χάσαμε κρίσιμα σουτ και είναι μπάσκετ και πρέπει να βάζουμε πόντους. Χάσαμε τα σουτ μας και έτσι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, αλλά χάσαμε τα σουτ, υπήρχαν και τα τελευταία σφυρίγματα. Έκαναν το 1-0, συγχαρητήρια», ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός.

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