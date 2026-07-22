Ματ Ντέιμον: Η γυναίκα κασκαντέρ που τον ντουμπλάρει σε κάποιες σκηνές της «Οδύσσειας» (Video)

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Θριαμβευτική είναι η πορεία της Οδύσσειας, με την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν να σημειώνει από το ξεκίνημά της εντυπωσιακές επιδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Το κοινό κάνει λόγο για μια υπέροχη παραγωγή και εξαιρετικές ερμηνείες, αποθεώνοντας τον Ματ Ντέιμον που σύμφωνα και με πρόσφατη δήλωση του κριτικού κινηματογράφου, Σάιμον Τόμσον, «δίνει στον Οδυσσέα τα πάντα σε μια ερμηνεία που έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση στην καριέρα του».

Όπως γίνεται γνωστό, ωστόσο, υπάρχει και μια γυναίκα – κασκαντέρ που αντικαθιστά -σε κάποιες σκηνές- τον 55χρονο ηθοποιό, με τον ίδιο να αναφέρεται, μάλιστα, σε αυτήν σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο λόγος για τη Devyn Dalton την οποία ο ηθοποιός περογράφει ως «μια κασκαντέρ με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχει δει» την οποία συνάντησε για πρώτη φορά σε μια τέντα που είχε στηθεί στο σετ, για το catering.

Την πλησίασε και την αγκάλιασε, θυμάται…

«Και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε κάνει. Υπάρχουν κάποιες σκηνές στην ταινία όπου βλέπεις εκείνους τους γίγαντες να με πλησιάζουν απειλητικά… οπότε ενώ σχεδόν σε ολόκληρη την ταινία ερμηνεύω εγώ, πρέπει να αποδώσω τα εύσημα όπου χρειάζεται» τόνισε.

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η Devyn Dalton έκανε μια ανάρτηση όπου μοιράστηκε κάτι από την «περιπέτεια» όπως την αποκάλεσε…

«Σκωτσέζικα Χάιλαντς. Η “Οδύσσεια”. Τι περιπέτεια. Δεν θα κάνω σπόιλερ, αλλά είμαι απίστευτα ευγνώμων που συμμετείχα στη μάχη με τους Λαιστρυγόνες. Που ντούμπλαρα τον φοβερό Matt Damon. Μια επική ομαδική προσπάθεια. Δουλέψαμε σκληρά, γελάσαμε πολύ και δημιουργήσαμε αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι να ταξιδεύεις σε νέα μέρη και να συναντάς, στη διαδρομή, εκπληκτικούς ανθρώπους».

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο IMDB, γεννήθηκε στον Καναδά και είναι ηθοποιός, χορεύτρια και κασκαντέρ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Damon επέλεξε να γυρίσει μόνος του κάποιες άλλες σκηνές για τις οποίες χρειάστηκε να μάθει τοξοβολία. Όπως σχολίασε, η όλη παραγωγή ήταν για τον ίδιο «περισσότερο μια αποστολή παρά μια ταινία», με σύσσωμη την ομάδα, και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, «να δοκιμάζει τα όρια του τι μπορεί να κάνει. Αλλά η ομορφιά αυτού του πράγματος είναι ότι κοιτάς γύρω σου και όλοι είναι μαζί σου σε αυτό» σημείωσε.

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