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21.07.2026 10:28

Πρεμιέρες ταινιών με Έλεν Μίρεν και Σεθ Ρόγκεν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

21.07.2026 10:28
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Παγκόσμιες πρεμιέρες ταινιών με πρωταγωνιστές τους Έλεν Μίρεν, Σεθ Ρόγκεν και Κρις Ροκ περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Στο Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου, στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν πρεμιέρες ταινιών που βραβεύτηκαν με Όσκαρ, μεταξύ άλλων Green Book, The Eyes of Tammy Faye, Still Alice, Dallas Buyers Club και Silver Linings Playbook.

H Αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν θα υποδυθεί την Πατρίσια Χάισμιθ στην ταινία A Talent for Murder, ένα θρίλερ με ανατρεπτικό χαρακτήρα, με συμπρωταγωνιστή τον πρόσφατα βραβευμένο με Tony, Άλντεν Έρενραϊχ, ως λογοτεχνικό πράκτορα που ταξιδεύει στην Ελβετία για να πείσει τη συγγραφέα να γράψει ένα ακόμη μυθιστόρημα του Ripley. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Άντον Κορμπέιν.

Ο Καναδός ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σεθ Ρόγκεν, ο οποίος συμμετείχε στο περσινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με την ταινία «Good Fortune» του Αζίζ Ανσάρι, είναι πρωταγωνιστής μαζί με την Άννα Κέντρικ στο φιλμ «Babys», κωμωδία-δράμα που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τη σύζυγό του, Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ίσα Ρέι, Κέιτ Μπέρλαντ και Σάρον Στόουν, επικεντρώνεται σε ένα άτεκνο ζευγάρι που αναγκάζεται να αναλάβει γονεϊκό ρόλο, όταν η διαζευγμένη φίλη τους μετακομίζει με το τρίχρονο παιδί της.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός και δημιουργός ταινιών Κρις Ροκ θα επιστρέψει στο Φεστιβάλ με το νέο του κινηματογραφικό έργο ως σεναριογράφος-σκηνοθέτης, την κωμωδία Misty Green, η οποία διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ.

Στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί επίσης η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «I Play Rocky», δράματος για τον Σιλβέστερ Σταλόνε σε σκηνοθεσία του Πίτερ Φαρέλι, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ιπολίτο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο διοργανώνεται από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

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