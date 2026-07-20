Politico: Με το… ζωνάρι λυμένο για καβγά οι Έλληνες για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Takeaways by to pontiki AI Η νέα ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αν και γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα με κρατική επιδότηση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα.

Οι επικριτές εστιάζουν στην επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης και στην απουσία Ελλήνων ηθοποιών από το καστ.

Πολλοί θεωρούν τις επιλογές αυτές ως υποχώρηση σε πολιτικές «woke» ατζέντας, ενώ άλλοι υπερασπίζονται τη δημιουργική ελευθερία στην απόδοση των αρχαίων μύθων.

Παρά τις έντονες διαφωνίες που φιλοξενούνται στα μέσα ενημέρωσης, η ταινία σημειώνει μεγάλη εμπορική επιτυχία και στην Ελλάδα, προκαλώντας παράλληλα αυξημένο ενδιαφέρον για το ομηρικό έπος.

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Από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, οι Έλληνες είναι πάντα έτοιμοι να τσακωθούν για το ποιος έχει δικαίωμα στην Ελένη της Τροίας ή της Σπάρτης, που θεωρείται η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου.

Η κυκλοφορία της νέας ταινίας «Η Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη προσέλευση στα κινηματογραφικά αίθρια διεθνώς, αλλά έχει επίσης ξεσηκώσει αντιπαραθέσεις στη γη του Ομήρου, γράφει το Politico. Σε μια χώρα όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το έπος του Ομήρου από την Α΄ Γυμνασίου, η συζήτηση για τη διασκευή του είναι συχνή και ζωηρή. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ιστορία του Ομήρου; Γιατί δεν περιλαμβάνονται Έλληνες ηθοποιοί στο καστ; Και γιατί την Ελένη, το πρόσωπο που έστειλε χίλια πλοία, την υποδύεται μια μαύρη ηθοποιός;

Η χολιγουντιανή επιτυχία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του βασιλιά Οδυσσέα, ακολουθεί τις βασικές γραμμές του έπους, περιγράφοντας το επικίνδυνο δεκαετές ταξίδι του επιστροφής από τον Τρωικό Πόλεμο, στην προσπάθειά του να επανενωθεί με τη σύζυγό του, την Πηνελόπη, κατά τη διάρκεια του οποίου μάχεται θεούς και τέρατα, μόνο για να βρει το παλάτι του καταληφθέν από αντιπάλους.

Η ταινία γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της χώρας: το Παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, την παραλία Βοϊδοκίλια, το Κάστρο της Μεθώνης και την Ακροκόρινθο, με τους Έλληνες να προσδοκούν με υπερηφάνεια ότι η φυσική τους κληρονομιά θα λάβει παγκόσμια αναγνώριση, καθώς και να καυχιούνται για το γεγονός ότι το περίφημο ελληνικό έπος παραμένει ζωντανό 3.000 χρόνια μετά.

Η επιλογή της «Ωραίας Ελένης»

Η παραγωγή έλαβε επιδοτήσεις ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό κράτος (ο συνολικός προϋπολογισμός της ανήλθε στα 250 εκατομμύρια ευρώ). Βάσει ενός προγράμματος επιδοτήσεων που θεσπίστηκε το 2017, η κυβέρνηση στην Αθήνα προσφέρει επιστροφές για μέρος των δαπανών παραγωγών που πραγματοποιούνται στη χώρα. Ακολούθησε όμως η επιλογή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης, της οποίας η απαγωγή από τον Τρώα πρίγκιπα Πάρη πυροδότησε τον Τρωικό Πόλεμο.

Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, δεν άργησε να σχολιάσει: «Ο Κρις Νόλαν βεβήλωσε τον Όμηρο και γονάτισε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τους κανόνες της “woke” κουλτούρας που απαιτούνται για να κερδίσει Όσκαρ», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla στο X. «Τι σκουλήκι», πρόσθεσε.

Τα ελληνικά ΜΜΕ φιλοξένησαν εκτενείς συζητήσεις σχετικά με την επιλογή αυτή, με ιστορικούς, σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να διατυπώνουν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Όσοι τάσσονται υπέρ υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά έπη αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού και ανήκουν σε όλους. Η δημιουργική ελευθερία επιτρέπεται, ιδίως όταν πρόκειται για μύθους.

Όσοι αντιτίθενται στην επιλογή επισημαίνουν ότι ο Όμηρος περιέγραψε την Ελένη ως έχουσα όμορφα μαλλιά (καλλικόμος), όμορφο πρόσωπο (καλλιπάρειος), κομψό στυλ ντυσίματος (τανύπεπλος), αλλά δεν της αποδίδει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αφήνοντας το θέμα ανοιχτό στη φαντασία του αναγνώστη. Η μόνη περιγραφή που παρέχεται είναι τα λευκά της χέρια (λευκόληνος).

Κατηγορίες για… woke ατζέντα

Το μικρό δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης «Νίκη» διαμαρτυρήθηκε για το καστ της ταινίας και τις κρατικές επιδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν την επιβολή μιας «ιδεολογίας τύπου woke» στην ελληνική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα. «Η λεγόμενη πατριωτική κυβέρνηση της Ελλάδας συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε έκφραση του κινήματος “woke” και να φιμώνει κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει την εθνική μας ταυτότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ηγέτης της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

«Δεν είναι ρόλος του κράτους να υπαγορεύει σε έναν δημιουργό πώς πρέπει να ερμηνεύσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο», δήλωσε η ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο ελληνικό πολιτιστικό περιοδικό «Lifo». «Μπορούμε σοβαρά να συζητάμε για το αν το κράτος πρέπει να λογοκρίνει τον Κρίστοφερ Νόλαν;»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται στην απόφαση της κυβέρνησής του να χρηματοδοτήσει την ταινία, αλλά είπε ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τις επιλογές του Νόλαν. «Ο Νόλαν ξεπέρασε τα όρια· δεν ξέρω αν το κάνει για να κερδίσει Όσκαρ», δήλωσε ο Γεωργιάδης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Χωρίς Έλληνες…

Κάποιοι θεώρησαν επίσης ότι οι Έλληνες έχουν αποκλειστεί εντελώς από τη διασκευή του ελληνικού έπους, καθώς κανένας Έλληνας ηθοποιός δεν περιλαμβάνεται στο καστ. Η ιστοσελίδα της ελληνικής διασποράς «Greek City Times» απηύθυνε ανοιχτή επιστολή στο καστ και τη δημιουργική ομάδα της ταινίας, υποστηρίζοντας: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένα σκηνικό της αρχαιότητας. Είναι μια ζωντανή χώρα. Οι Έλληνες δεν είναι ιστορικά πρόσωπα. Είμαστε σύγχρονοι».

Μιλώντας στο podcast «War Room» του Στιβ Μπάνον, ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, χαρακτήρισε το γεγονός ως «χαμένη ευκαιρία» για τον Νόλαν. «Είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι ίσως ορισμένες αποφάσεις για το καστ ελήφθησαν με βάση χαρακτηριστικά ταυτότητας, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για Όσκαρ», δήλωσε ο Ζεμενίδης.

«Ο Όμηρος ανήκει σε όλους, αλλά γιατί απουσιάζουν οι Έλληνες από την “Οδύσσεια” του Νόλαν;» αναρωτιέται το περιοδικό «Lifo». Ο Guardian δημοσιεύει ένα παρόμοιο άρθρο: «Τι στο καλό! Γιατί το νέο ελληνικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν στερείται εντελώς Ελλήνων;». Παρ’ όλα αυτά, η ταινία του Νόλαν αναμένεται να γίνει παγκόσμια επιτυχία, αλλά και στην Ελλάδα. Η πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ η διασκευή προκάλεσε έξαρση στις πωλήσεις του αρχαίου έπους στα βιβλιοπωλεία.

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