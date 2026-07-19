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19.07.2026 18:20

«Οδύσσεια»: Κατάμεστες οι κινηματογραφικές αίθουσες για τη νέα ταινία του Νόλαν – 80.000 εισιτήρια το πρώτο διήμερο στην Ελλάδα

19.07.2026 18:20
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Με ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα προβάλλεται στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας διανομής, κατά τις προβολές της Πέμπτης 16 και της Παρασκευής 17 Ιουλίου κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Η εικόνα είχε διαφανεί ήδη πριν από την πρεμιέρα. Η Village Cinemas είχε ανακοινώσει ότι οι προπωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 32.000 εισιτήρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για το δίκτυο και αφήνοντας πίσω ακόμη και το «Avengers: Endgame», που μέχρι σήμερα διατηρούσε την κορυφαία επίδοση στις προπωλήσεις.

Η μεγάλη προσέλευση δεν περιορίστηκε στα multiplex, αλλά αποτυπώθηκε και στους θερινούς κινηματογράφους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία μόνο προβολή, οι κινηματογράφοι Αμαρυλλίς, Κήπος και Άλσος Ζωγράφου διέθεσαν περίπου 310 εισιτήρια ο καθένας, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική με την οποία ξεκίνησε η προβολή της ταινίας σε όλη τη χώρα.

Αντίστοιχα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τις προβολές IMAX. Ήδη πριν από την πρεμιέρα, η αίθουσα IMAX with Laser στο The Mall Athens είχε εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα προπώλησης εισιτηρίων, κάτι που, σύμφωνα με τη Village Cinemas, συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του δικτύου. Μετά την έναρξη των προβολών και την έντονη ανταπόκριση του κοινού, η αλυσίδα προχώρησε στην προσθήκη πρωινών προβολών από τις 09:30, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για την εμπειρία IMAX.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για τη συγκεκριμένη μορφή προβολής.

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