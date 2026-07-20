Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Ανδρουλάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τον δήμο Νεάπολης-Συκεών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη.
Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη.
Στις 15:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β’ Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
Διαβάστε επίσης
«Αγκάθι» για τη ΝΔ οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Στη Νότια Κορέα για δύο μέρες ο Γεραπετρίτης
Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.