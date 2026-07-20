Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Ανδρουλάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 11:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τον δήμο Νεάπολης-Συκεών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη.

Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη.

Στις 15:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β’ Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Διαβάστε επίσης

«Αγκάθι» για τη ΝΔ οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Στη Νότια Κορέα για δύο μέρες ο Γεραπετρίτης

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη