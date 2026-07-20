Στη Νότια Κορέα για δύο μέρες ο Γεραπετρίτης

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Διήμερη επίσκεψη στη Νότια Κορέα και συγκεκριμένα στη Σεούλ πραγματοποιεί σήμερα (20/7) και αύριο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας, Cho Hyun.

Ενώ αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί το Ελληνικό Μνημείο Πεσόντων στον Πόλεμο της Κορέας, όπου θα πραγματοποιηθεί τελετή κατάθεσης στεφάνου.

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