Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Ελένη Αθερινού: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο

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Στην Πορταριά για μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του, Ελένη Αθερινού.

Το ζευγάρι βάφτισε τον ενός έτους γιο του, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους.

Ο μικρός πήρε το όνομα Βασίλης.

Τα social media έκαναν τη… δουλειά τους και αποκάλυψαν το ευτυχές γεγονός. «Να σας ζήσει ο κούκλος», έγραψε ο… μαρτυριάρης Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, που βρέθηκε στη βάφτιση και δημοσίευσε φωτογραφία με το ζευγάρι.

O βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η σύζυγός του απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους, το 2022 και τρία χρόνια αργότερα τον γιο τους.

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