«Πάμε στα δύσκολα»: To τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ και ο πανηγυρισμός της Νορβηγίας (Video)

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Σε τεστ ποδοσφαιρικών γνώσεων υποβλήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι ήθελε να πάρει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλοη Νορβηγία, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με την κωπηλασία.

Όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό «challenge», ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον Οκότσα, τον Ραβέλι και τον Μπατιστούτα και τον Λέτσκοφ. «Αφήστε τα εύκολα, πάμε στα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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