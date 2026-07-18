Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμό στην Κυψέλη προκάλεσε ο εντοπισμός μιας ύποπτης βαλίτσας το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Οι αστυνομικές Αρχές που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν σορός γυναίκας σε προχωρημένη κατάσταση σήψης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την ΕΛ.ΑΣ.. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι η νεκρή γυναίκα φορούσε σορτσάκι, ενώ η κατάστασή της δεν επέτρεπε την άμεση αναγνώρισή της.

Αμέσως μετά την ανακάλυψη, οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες από τα εγκληματολογικά συνεργεία και να συλλεχθούν όλα τα πιθανά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα συμβάλει στην ταυτοποίηση της γυναίκας, στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου, καθώς και στη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατό της. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για αστέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά σφραγίστηκε. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες δεν τον έχει ξαναδεί.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Αριστοτέλης Χαντζής με πολλαπλές επιπλοκές

Κομοτηνή: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών

Τραγωδία στην Πάτρα: 74χρονη αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 6ο όροφο – Είχε αφήσει σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της



