Τραγωδία στην Πάτρα: 74χρονη αυτοκτόνησε πηδώντας από τον 6ο όροφο – Είχε αφήσει σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της

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Μια ασύλληπτη τραγωδία έλαβε χώρα στην Πάτρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) όταν γυναίκα πήδηξε στο κενό από πολυκατοικία. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η γυναίκα γύρω στις 3 τα ξημερώματα αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή της, έγραψε ένα σημείωμα που άφησε για τους δικούς της ανθρώπους βγήκε στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα στο σημείωμα ζητούσε συγγνώμη από τους οικείους της και πάνω τραπέζι είχε αφήσει χρήματα για την κηδεία της. Ένοικος της πολυκατοικίας αντίκρυσε το άψυχο σώμα της 74χρονης και ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές.

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