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18.07.2026 17:02

Ρομπέρτο Καριέρε: «Μπαμπά, μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου» – Συγκλόνισε ο γιος του

18.07.2026 17:02
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της εξοδίου ακολουθίας, που τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, ήταν πήρε τον λόγο ο ένας από τους δύο γιους που απέκτησε ο 51χρονος με την Έλενα Κατραβά, Ρομπέρτο.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε, μεταξύ άλλων, με τρεμάμενη φωνή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ο Ρομπέρτο και ο Αλεσάντρο στεκόταν δίπλα στη μητέρα τους.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν οι κουμπάροι του ζευγαριού, ο Γιάννης Κουτράκης και ο παιδικός φίλος του Λορέντζο, Τζόνι, που τον γνώριζε από την ηλικία των οκτώ ετών. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν και ο επικήδειος του Γιάννη Κουτράκη.

«Κουμπάρε, ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονες που σε κυνηγούσαν από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να δημιουργήσετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια. Αυτό ήταν που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με αγάπη και τρυφερότητα. Η Έλενα στάθηκε βράχος των βράχων, αγόρι μου. Όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, μου απάντησε: “Ένα θαύμα”», είπε χαρακτηριστικά.

Στο τελευταίο «αντίο» παρευρέθηκαν και τα ετεροθαλή αδέλφια του Λορέντζο, Λιάνα και Τζόρτζιο Καριέρε. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σύμφωνα με το καθολικό τυπικό από δύο ιερείς, παρουσία μουσικού συνόλου, όπως συνηθίζεται στις καθολικές κηδείες.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η αυτοκινητοπομπή αναχώρησε για τη Ριτσώνα, όπου πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση του Λορέντζο Καριέρε.

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