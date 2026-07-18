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18.07.2026 14:57

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν τον Λορέντζο Καριέρε

18.07.2026 14:57
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Οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό το Σάββατο 18 Ιουλίου για να αποχαιρετίσουν τον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Bar» του Mega στις αρχές του 2000.

Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό,  σε ηλικία 51 ετών.

Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του μέχρι αυτή την ώρα.

Τα οικεία του πρόσωπα έδωσαν το παρών από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας στα χέρια τους λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30.

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