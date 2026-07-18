«Καλό παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας»: Συγκινούν τα σημειώματα για τη Μάρω Κοντού στο σπίτι της «οικογένειας Κοκοβίκου»

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To δικό τους αντίο στην Μάρω Κοντού, που έφυγε από τη ζωή, την περασμένη Τετάρτη, σε ηλικία 92 ετών, λένε οι θαυμαστές της σπουδαίας θεατρίνας.

Στη σιδερένια πόρτα της οδού Τριπόδων 32, εκεί όπου γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», άνθρωποι της αφήνουν σημειώματα και λουλούδια.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, σε κάποια από αυτά αναγράφεται: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας», «Καλό Παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας».

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